Arbeiten an Grund- und Werkrealschule vergeben

Anzeige

„Den Zuschlag gibt es nur für das gesamte Netz“, so Böhnel. „Wo was gebaut wird, entscheidet aber jede Gemeinde für sich.“ Böhnel deutete die Möglichkeit an, dass der gegenwärtig in Mulfingen, Schöntal und Ingelfingen tätige Betreiber Netcom-BW Interesse an einer Gesamtübernahme haben könnte. Der momentan bestehende Pachtvertrag laufe Ende 2020 aus. Der Zweckverband stehe zudem weiteren Ortschaften offen.

Köhler betonte, dass man in Krautheim „auf jeden Fall noch im laufenden Jahr beginnen“ werde. Hierfür seien knapp 1, 2 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Die erste Stufe FTTC-Glasfaser bis zu den Kabelverzweigerkästen der Telekom, stehe zunächst im Vordergrund. Nach kurzer Beratung wurde die Vorlage einstimmig angenommen.

Kurzfristig auf der Agenda stand die Vergabe der Elektroarbeiten bei der Sanierung der Grund- und Werkrealschule. Hierzu hatte die bereits vor Ort tätige Firma Schwenker ein Angebot über 207 000 Euro abgegeben (Plan: 240 000). Bürgermeister Köhler wurde einstimmig ermächtigt, die Arbeiten nach Abschluss der derzeit laufenden Prüfung durch das Architekturbüro zu vergeben.

Ebenso einstimmig wurden die Arbeiten zur Sanierung des Hochbehälters in Oberginsbach vergeben. In der Wasserschau vom Februar hatte das Gesundheitsamt den Sanierungsbedarf als zwingend erforderlich angegeben. Hierzu hatte die Firma Merlin Malerwerkstätten/Herrieden ein Angebot in Höhe von 55 009,35 Euro (netto) vorgelegt (Plan: 80 000).

Um die Befreiung „brauchbarer“, sprich ausgebildeter und jährlich geprüfter, Jagdhunde von der Hundesteuer ging es in der folgenden Vorlage zur Änderung der entsprechenden Satzung. Hegeringleiter Alfred Holz hatte diesen Antrag mit Schreiben vom 26. April gestellt, und dabei auf Gesetzesänderungen durch das neue Wildtiermanagementgesetz sowie die Erklärung zur Übernahme gesetzlicher Aufgaben durch die Jäger, etwa bei der Nachsuche von verunfalltem Wild, verwiesen. Ergänzend verwies Ratsmitglied Dubowy auf einen Kreistagsbeschluss zum Entfallen der Jagdsteuer vor den genannten Hintergründen. Die Vorlage, welche in Krautheim in fünf Fällen zum Tragen kommt, wurde bei einer Gegenstimme angenommen.

Bei einer Gegenstimme abgelehnt wurde dagegen die Vorlage über eine Erhöhung der Kommunalbeteiligung von 89 auf 90 Prozent für den Kindergarten Klepsau. Hintergrund war die in der Mai-Sitzung beschlossene Einführung einer dritten Krippengruppe. Das Gremium zeigte sich verwundert über die Änderung des Betriebskostenvertrags, der seitens des Betreibers, der Kirchengemeinde Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, vorgeschlagen wurde. Vor kurzem habe die Kirchengemeinde das Angebot der Stadt, den Kindergarten selbst zu übernehmen, abgelehnt. Nun sehe man sich vor der Frage, ob die Gemeinde eine Betriebskostenübernahme von 90 Prozent hinnehmen wolle, ohne mitgestalten zu können. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Kontakt zur Kirchengemeinde zu suchen, auch vor dem Hintergrund einer eventuellen doch möglichen Übernahme des Kindergartens. chha

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018