Auch eine Ausbildungsmesse steht auf dem Programm

Immer eine Woche vor Ostern heißt der Gewerbeverein Krautheim den Frühling willkommen und schnürt ein abwechslungsreiches Paket an Informationen und Unterhaltung.

Krautheim. Der Krautheimer Frühling ist die zentrale Veranstaltung des Gewerbevereins im Jahr, mit überregionaler Bedeutung. Nachdem sich die Verlegung der Veranstaltung in den letzten beiden Jahren sehr gut bewährt hat, wird auch dieses Jahr die Götzstraße zwischen Kreuzung und Eugen-Seitz-Bürgerhaus wieder zur Flaniermeile und deswegen ab Mitternacht für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Regiobus-Linie 10 bedient auch sonntags stündlich die Stadt Krautheim.

Firmen präsentieren sich

Ab 11 Uhr beginnt die Gewebeschau im Eugen-Seitz-Bürgerhaus. Zahlreiche Handwerks - und Dienstleistungsbetriebe aus Krautheim und Umgebung präsentieren dort ihre Produkte und Leistungen, Neuheiten und Innovationen. Sie stehen mit fachmännischem Rat den Besuchern Rede und Antwort, informieren aber auch über mögliche Ausbildungsplatzangebote.

Diese Kombination aus Gewerbeschau und Ausbildungsmesse am Krautheimer Frühling bietet sich für die Firmen an, um mit den Jugendlichen, aber auch mit deren Eltern zu sprechen. Das unterscheidet die Veranstaltung wesentlich von den Veranstaltungen der Schulen.

Für das leibliche Wohl sorgen in der Halle der Partyservice von Werner Wicharz und die Bäckerei Kubach. In der Grund- und Werkrealschule werden Waffeln gebacken. Auch in diesem Jahr besteht am Krautheimer Frühling wieder die Möglichkeit, günstig gebrauchte Fahrräder zu erwerben oder einen Käufer für sein ausgedientes Rad zu kaufen.

Und so funktioniert es: Käufer oder Verkäufer sollten am Sonntag, 14. April, ab 10 Uhr ihr Verkaufsobjekt zur Annahmestelle am Parkplatz zwischen Volksbank und der ehemaligen Metzgerei Bopp bringen. Gegen eine Gebühr von drei Euro wird es bis 17 Uhr zum Kauf angeboten.

Spätestens um 17 Uhr sollte dann der Verkaufserlös oder das eventuell nicht verkaufte Rad wieder abgeholt werden. Zehn Prozent des Verkaufserlöses behält die Gemeinde Oberndorf als Provision für kulturelle Zwecke ein. Auch Fahrradspenden sind willkommen. Neues von Ford und Opel werden die bei den Krautheimer Autohäuser Essig und Bauer den Besuchern in der Götzstraße präsentieren.

Auf großes Interesse werden zum Frühlingsbeginn auch die Firmen KHS und die Gartentechnik der Firma Zürn sowie der Lucky Dog Camper der Firma Massler stoßen. Sicher ein Besuchermagnet werden die neuen E-Bikes der Firma Ansmann sein. Von 12 bis 17 Uhr ist ein verkaufsoffener Sonntag der Krautheimer Geschäfte, die mit tollen Angeboten überraschen werden. Ulrike Gall wird ihr druckfrisches Buch mit dem Titel: „Ich gehe, falle, stehe auf – von Einer, die auszog, das Pilgern zu lernen“ vor dem Outdoorladen der Firma Schirmer zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren.

Büchermarkt

In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung in der Au findet von 11 bis 18 Uhr ein großer Gebrauchtbüchermarkt statt. Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen. Ein kleiner Bauernmarkt mit Honig, Likören, Met, Wurst, Backwaren, Marmeladen, Crepes und edlen Bränden wird in der Götzstraße zu finden sein. Zu ihnen gesellt sich ein Korbflechter, der sein Handwerk vorstellt. Von 11 bis 14 Uhr findet auf dem Burg Führungen statt. Treffpunkt für die interessierten Besucher ist jeweils am Burgeingang.

Segways und Bungee-Trampolin

Bungee-Trampolin, Segway-Parcours und Hüpfburg sorgen dafür, dass sowohl die kleinen als auch die großen Kinder auf ihre Kosten kommen. Mutige Kinder versuchen sich am Kletterfels vor dem Outoorladen. Waldpädagogin Gabi Trabold lädt Kinder ab vier Jahren ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde für 30 Minuten zum gemeinsamen Spielen ein.

Die Spedition Rüdinger bietet Lkw-Rundfahrten für Jedermann an. Für Stimmung in der Götzstraße sorgen ab 13 Uhr die Stadtkapelle Krautheim und die Winzerkapelle Klepsau. Gegen Hunger und Durst sind in der Götzstraße Getränke Specht und der Grillstand der Blaskapelle Gommersdorf gewappnet. In der Halle bewirtet Partyservice Wicharz und die Bäckerei Kubach.

Kaffee und Kuchen gibt es zudem auf der Ausbildungsmesse und in der WfBW-Pausenhalle. Der Landgasthof Krone lädt mit speziellen Angeboten anlässlich seines 140-Jahr-Jubiläums Wochenende zu Tisch auf den Berg nahe der Burg ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019