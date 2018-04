Auftritt mit einer besonderen Note

Anzeige

Welch breites Repertoire an geistlichem Liedgut in den Chören der Sängergruppe gepflegt wird, wurde bei diesem Konzertabend sehr eindrucksvoll deutlich.

Nach dem stimmungsvollen Auftakt mit einem Orgelspiel von Saskia Zuber und den gemeinsamen Eröffnungslied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ waren es die Sänger der Chorgemeinschaft Krautheim unter Leitung von Sylke Ehrle, die mit den beiden Chorsätzen „In Christus ist ..,“ und „Groß ist unser Gott“ den Reigen der gesanglichen Darbietungen eröffneten.

Eindrucksvolle Vorträge

Eindrucksvoll die beiden sich anschließenden Chorvorträge des Männerchores „Eintracht“ Windischbuch, die unter der Regie von Dirigentin Martina Nalikowski die beiden weit bekannten Chorvorträge „Ich bete an die Macht der Liebe“ und das „Vater unser“ von Hanne Haller zum Vortrag brachten.

Mit einem ganz besonderen, festlich, feierlichen Chorvortrag präsentierten sich die Sänger vom „Liederkranz“ Schweigern unter der Stabführung von Chorleiterin Waltraud Herold mit ihrem Chorsatz „Magnificat anima mea“, wobei der Sologesang im zweiten Teil dem Vortrag eine besondere Note verlieh.

Breitgefächertes Repertoire

Mit ihrem „Herr, Deine Güte reicht so weit“ und dem „Halleluja“ von Leonhard Cohen in der Deutschen Textfassung war es der Gemischte Chor des Sängerbundes Sachsenflur mit Dirigent Kurt Mayer, der das Repertoire der Geistlichen Chorvorträge an diesem Abend fortsetzte. Den ersten Teil dieses Geistlichen Chorkonzertabends beschloss der Gemischte Chor des Sängerbundes Sachsenflur unter der Leitung von Werner Rosenitsch mit dem Chorvortrag „Großer Gott wir loben Dich..“ und dem in Deutscher Textfassung vorgetragenen „Clory Halleluja“.

Nach den Geistlichen Gedanken von Stadtpfarrer Bernhard Metz mit dem Leitwort „Wir wollen allen fröhlich singen in dieser österlichen Zeit“ war es der Männerchor Jagsttal, der unter Leitung von Franz Poldi die beiden mit großem Gefühl und großer Innigkeit vorgetragenen Chorsätze „Forschen nach Gott“ von Konradin Kreutzer und dem „Gebet“ von Gotthilf Fischer zu Gehör brachten.

Nach den beiden Chorvorträgen „Preiset Gott, singt Halleluja“ und „Engel“, die von der Chorgemeinschaft Uiffingen unter Leitung von Waltraud Herold zu hören waren, war es der Männerchor Schwabhausen mit ihrer Chorleiterin Dorothea Pfeiffer, die mit ihrem „Dona pacem, Domine“ und „Schaffe in mir Gott…“ stimmgewaltig den Kirchenraum erfüllten.

Höhepunkte im Konzert

Sicher einer der besonderen Höhepunkte bei diesem Konzertabend in der Krautheimer Kirche waren die beiden Chorvorträge „Ein Licht in Dir geborgen“ und „Bleib bei uns Herr“ der Sänger vom Verein „Frohsinn“ Gommersdorf mit ihrer Dirigentin Karin Endres. Dynamik und Harmonie kamen hierbei besonders zum Ausdruck.

Gelungenes Gesangserlebnis

Dieses gelungene Gesangserlebnis verstand auch der Gemischte Chor des Sängerbundes Epplingen mit Brigitta Meuser als Dirigentin und am Klavier mit seinen beiden Chorsätzen „Die Hoffnung“ und „Lobet Gott nicht nur mit Tönen“ fortzusetzen.

Den Schlusspunkt der Chordarbietungen bei diesem Geistlichen Chorkonzert setzten die Sänger der Chorgemeinschaft Kupprichhausen mit ihrem Dirigenten Claudio Berberich mit dem „Gebet“ (aus der Freischütz von Carl Maria von Weber) sowie „Wie ein Fest nach langer Trauer“.

Nach dem Orgelspiel von Saskia Zuber zum Abschluss dieses Konzertabends zeigte sich, mit welcher Begeisterung die Liedvorträge dieses Geistlichen Chorkonzertes aufgenommen wurden. Minutenlanger Beifall war der Dank und die Anerkennung der Zuhörer an die Sänger mit ihren Chorleitern, die diesen beeindruckenden Geistlichen Konzertabend gestalteten.

Geselliger Teil

Doch dieser Abend des Gruppensingens hatte noch einen sich anschließenden geselligen Teil im Bürgerhaus Krautheim.

Gruppenvorsitzender Dieter Weber bedankte sich hierbei bei den Akteuren dieses Geistlichen Konzertabends.

Die Grüße der Stadt Boxberg, von seinem Krautheimer Amtskollegen Andreas Köhler, den Gemeinde und Ortschafträten übermittelte Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer.

Er dankte den Sängern, den Dirigenten, aber auch allen in der Verantwortung stehenden Führungskräften der Vereine für diesen hervorragenden Konzertabend sowie ihre Arbeit zur Pflege des Chorgesanges und des kulturellen Lenes in den Dörfern und Gemeinden. prewe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018