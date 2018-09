Ausflug führte nach Miltenberg

Altkrautheim.Die Mitglieder und Fans des Bayernfanclubs „Mittleres Jagsttal“ machten sich am vergangenen Wochenende auf den Weg zu einem Ausflug nach Miltenberg. Doch bevor die historische Stadt am Main besichtigt wurde, stattete man den „St. Kilian Distillers“ im bayerischen Rüdenau einen Besuch ab. Mit einer Führung durch die Whisky-Brennerei und einer anschließenden Verkostung der Produkte fing der Ausflug an.

Auf dem Engelsberg konnten sich die Mitreisenden stärken und die wunderschöne Aussicht vom Franziskanerkloster genießen. Bei schönem Wetter lud die Altstadt von Miltenberg zu einem Spaziergang durch die Gassen ein. Einige Mitglieder genossen bei einer Schifffahrt die Brise auf dem Main. Bevor die Gruppe wieder ins Jagsttal fuhr, stärkte man sich in einem Landgasthof bei Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018