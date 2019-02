Auto kippte um

Dörzbach.Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall bei Dörzbach. Eine 35-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Mercedes von Dörzbach kommend in Fahrtrichtung Messbach unterwegs. Kurz nach dem Dörzbacher Sportplatz geriet das Auto auf der schnee- und eisbedeckten Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab. Von der Böschung wurde der Mercedes abgewiesen und kippte dann auf der Fahrbahn auf die Beifahrerseite. Die Frau konnte sich und ihren einjährigen Sohn nicht selbst aus dem Pkw befreien, schaffte es aber, die Rettungskräfte zu alarmieren. Sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr einjähriger Sohn blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019