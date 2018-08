Beim Ausparken Schaden verursacht

Anzeige

Krautheim.Vermutlich beim Ausparken verursachte ein unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen in Krautheim Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die 30-jährige Besitzerin eines schwarzen Ford S-Max parkte diesen um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Austraße. Als sie gegen 10.10 Uhr wieder an ihr Auto zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am rechten, hinteren Radlauf fest.

Nachdem er an dem Ford hängen geblieben war, muss der Unfallverursacher einfach geflüchtet sein.