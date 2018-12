Beim Überholen Unfall verursacht

Krautheim.Auf einem Feldweg zwischen Assamstadt und Krautheim überholte am Donnerstag, um circa 6.50 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Pkw den Ford Focus eines 27-Jährigen. Während des Überholvorganges kam es zur seitlichen Berührung der Außenspiegel, so dass ein Schaden an dem Ford entstand. Der Unbekannte gab daraufhin Gas und fuhr mit seinem Pkw davon. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte der 27-Jährige nicht ablesen. Es soll sich um einen dunklen Kombi handeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine Frau mit Schäferhund, die zu diesem Zeitpunkt dort spazieren war und den Vorfall eventuell mitbekommen hat. Hinweise werden unter Telefon 0 79 40 / 94 00 vom Polizeirevier Künzelsau entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018