Betrunken eine Spritztour über die Äcker gemacht

Schöntal.Ein Zeuge meldete am Sonntag, dass ein BMW mit zwei männlichen Personen besetzt in Schlangenlinien über die Äcker im Bereich der Hopfengartenstraße in Schöntal fahre.

Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau fuhr zu der Örtlichkeit, traf das Fahrzeug jedoch nicht mehr an. Durch das notierte Kennzeichen des Zeugens wurde die Halteradresse des Fahrzeugs überprüft.

Die Beamten trafen den Besitzer unter der Adresse zwar an. Dieser wollte jedoch nicht mit der Polizei kooperieren. Kurze Zeit später traf der vermeintliche 26-jährige Fahrer ein und räumte sofort ein, dass er auf den Äckern mit dem BMW unterwegs war. Nach seiner Spritztour hatte er nach Angaben der Polizei das Fahrzeug in einer Tiefgarage abgestellt und die Kennzeichen abmontiert. Die Streife stellte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Im weiteren Verlauf des Gesprächs räumte der Fahrer noch ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und dass er vor Kurzem einen Joint geraucht hatte. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

