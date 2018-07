Bildungspartner Arnold unterstützt Realschule Krautheim

Anzeige

Krautheim.Schon seit einigen Jahren existiert zwischen der Firma Arnold und der Realschule Krautheim eine Bildungspartnerschaft. Projekte und Praktika bilden den Schwerpunkt der Kooperation und sind für die Schüler eine wertvolle Hilfe bei der Berufswahl. Neben unterrichtlichen Projekten unterstützte die Firma Arnold die Realschule im laufenden Schuljahr mit einer komplett ausgestatteten Leit- und Zugspindel-Drehmaschine. Für den Technikunterricht, der ab der 7. Klasse beginnt, ist dies eine wertvolle Bereicherung. Joachim Schleh, Ausbildungsleiter der Firma Arnold, übergab die eine halbe Tonne wiegende Maschine an die Techniklehrer Florian Nuber und Andreas Kaulbersch. Eine Einweisung in die Maschine bekommen die Schüler in der Lehrwerkstatt der Firma Arnold, danach dürfen sie diese eigenständig, unter Aufsicht der Techniklehrer, im Unterricht benutzen. Insbesondere zur Herstellung eigener individueller Werkstücke bei der fachinternen Überprüfung in Klasse 10 wird diese den Schülern gute Dienste leisten. Das Bild zeigt (von links) Technik-Fachleiter Nuber, den Ausbildungsleiter der Firma Arnold, Joachim Schleh, Konrektor Kurfeß, Techniklehrer Andreas Kaulbersch und Rektor Weniger. Bild: Realschule