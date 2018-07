Buntes Programm für große und kleine Fußballfans

Anzeige

Nach der Siegerehrung begeisterten die „Lazy Monkeys“ die zahlreichen Gäste mit ihrer Musik.

Der Samstag begann mit den Turnieren der D-Junioren. Es spielten zehn Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen, gegeneinander. Über Kreuz wurden dann die Platzierungen ausgespielt. Die zwei Mannschaften des FSV Hollenbach bestritten das Endspiel, wobei sich die Zweite im Neun-Meter-Schießen durchsetzte. Nach den Turnierspielen folgte ein Einlagespiel. Das gewann der Landesligist TSV Pfedelbach nach den Treffern von Marco Rehklau (35., 70.) und dem Elfmetertor von Michael Blondowski (45.) mit 3:0 gegen den FV Lauda.

Das erstmals durchgeführten Elfmeterturnier des VfR Gommersdorf mit 30 Mannschaften gewann die Truppe um den Ex-Spieler des VfR, Michi Müller aus Laibach.

Mit Mallorca-Schlagern und Evergreens sorgten anschließend die Rinschbachtaler für Stimmung.

Der Sonntag gehörte bis auf das Abschlussspiel ganz der Jugend. Nach dem Gottesdienst am Sportplatz und der Weihe des Kunstrasenplatzes durch Pfarrer Bernhard Metz rannten wieder 400 bis 500 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Turnieren dem Ball mit Feuereifer und Begeisterung hinterher. Bei den Spielen der Bambini wurde keine Wertung vorgenommen, was aber auf die Spielfreude keinen Einfluss hatte. Sehenswerte Spiele sahen die Zuschauer beim gleichzeitig laufenden U15-Turnier auf dem Hauptspielfeld. Der Nachwuchs der Kickers aus Würzburg gewann das Endspiel mit 1:0 gegen die Stuttgarter Kickers. Die U15 des VfR musste der Überlegenheit der Gegner Tribut zollen und belegte den letzten Platz von sechs Teams. Beim Turnier der E1-Mannschaften gewann der TSV Kupferzell souverän das Endspiel mit 5:0 gegen den SV Mulfingen. Beim E2-Turnier hatte der TSV Blaufelden die Nase vorn, sie gewannen das Endspiel mit 2:0 gegen die SGM Gommesdorf 2.

Bei den elf F-Junioren Mannschaften setzte sich am Ende der SSV Gaisbach durch. Da gewann die Zweite gegen die Erste mit 4:3. Insgesamt waren 45 Jugendmannschaften am Start.

Den Abschluss der Fußballtage bildete die Partie zwischen dem VfR Gommersdorf und dem Neu-Oberligisten TSV Ilshofen. Das Spiel endete 2:0 für die Gäste. Bei den Gommersdorfer Verantwortlichen konnte, das WM-Endspiel auf der VfR-Bühne im Auge behaltend, ein erstes Fazit der Fußballtage gezogen werden.

Oft nur mit Glück wurde während den Spielen ein freier Parkplatz auf den weitläufigen Flächen des VfR-Sportgelände Stichele von den ankommenden Gästen gefunden, sodass die Fußballtage als Erfolg verbucht werden können. eb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018