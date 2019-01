Dem Betrieb 40 Jahre treu

Krautheim.Günther Betz arbeitet seit 40 Jahren bei der Krautheimer Firma Wöhrle und wurde dafür in einer kleinen Feierstunde geehrt. Der Jubilar trat als Mitarbeiter für den Bereich Stanzerei in das Unternehmen ein. Günther Betz hat in den 40 Jahren Betriebszugehörigkeit an unterschiedlichen Stanzautomaten gearbeitet. Aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten hatte er viele Jahre die Funktionen des Schichtführers und stellvertretenden Abteilungsleiters inne.

Ehrenurkunde der IHK

Die Geschäftsleitung und die Kollegen gratulierten Betz für diese langjährige Betriebstreue und sein Engagement. Als Dank der Geschäftsleitung erhielt er ein Präsent sowie die Ehrenurkunde der IHK-Heilbronn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019