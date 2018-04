Der erste neue Grashalm wird erwartet

Anzeige

Umzäunungen wurden abgebaut, Pflasterungen aufgenommen, Leitungen verschiedener Arten wie Strom und Wasser wurden neu gegraben und verlegt. Danach wurde der Sand ausgehoben, da dieser für die Spielfeldsanierung benötigt wurde. Dazu fanden sich immer Helfer ein, die sich tatkräftig einbrachten. Vornehmlich waren es die rüstigen Rentner beim VfR, die Bauleiter Gerner unterstützten. Als nun in dieser Woche das Hauptspielfeld abgefräst wurde, waren die Gommersdorfer mit ihren Traktoren und Anhängern zur Stelle, um das Fräsmaterial wegzubringen. Sogar aus den Nachbargemeinden waren Zugfahrzeuge mit Kippanhängern dabei. Auch an Helfern mangelte es nicht, auch, um von den Pfosten der Umrandung den Beton zu entfernen. Das Ausgraben der Beregnungsanlage war für viele anstrengend, denn von einem Bürostuhl weg an Schaufel und Pickel zu wechseln, das macht doch müde. Das Auswechseln der Messer bei der Fräsmaschine unterstützten zwei Gommersdorfer Spezialisten, so dass die Reparaturzeit deutlich verkürzt werden konnte. Bis zu 20 Personen brachten sich an den ersten beide Tage ein. Die, welche noch nicht im Rentenalter sind, haben extra Urlaub genommen.

Die Spezialmaschinen der ausführenden Firma frästen dann die Drainage, gefüllt mit Kies, in einem Arbeitsgang ein, wobei das Beladen mit Kies ein älterer VfR-Spieler mit Radlader-Erfahrung unterstützte. Ehrenvorsitzender und Bauleiter Hubert Gerner am Mittwochnachmittag: „Wenn wir heute noch die zweite Schicht Sand einbringen, dann kann morgen die Firma schon den Rasen aufbringen. Somit haben wir einen kleinen Vorsprung herausgeholt, so dass wir für das auf Höhe setzen der Beregnung noch ein bisschen Zeitpuffer haben.“

Bei diesem Wetter will Gerner schon in einer Woche den ersten „Grasflaum“ sehen, sofern bei der Beregnungsanlage alles gleich richtig funktioniert.

