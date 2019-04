Die Fünf-Millionen-Euro-Grenze eingehalten

Krautheim.Auftragsvergaben, der Bebauungsplan Solarpark Hühnerfeld 1 und die Zwischenabrechnung der Baukosten für den Neubau des Bürgerhauses mit Mensa standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Krautheimer Gemeinderats. Dazu konnte Bürgermeister Andreas Köhler auch einige interessierte Bürger begrüßen.

Nach dem Punkt „Bürgerfragen“ folgte die Vergabe des Auftrages für den Einbau von Filteranlagen an verschiedenen Wasserhochbehältern. 2018 fand eine Prüfung der Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt statt. In der Beurteilung wurde festgehalten, dass sich die Trinkwasserversorgungsanlagen der Stadt in einem guten Zustand befinden, aber dennoch einzelne Maßnahmen in den nächsten drei Jahren zu veranlassen und auch umzusetzen seien.

Neben der bereits zum größten Teil umgesetzten Sanierungsmaßnahme im Hochbehälter Oberginsbach sind die Lüftungen der anderen Wasserkammern mit Filter auszustatten. Das Angebot der Firma UFT aus Bad-Mergentheim für die insgesamt neun Hochbehälter und Druckunterbrecher im Stadtgebiet belief sich auf brutto 50 327 Euro. Zudem werden für Kernbohrungen noch 2000 Euro erforderlich. Im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung und Verkehrsbetrieb sind für diese Maßnahme 63 000 Euro eingestellt. Einstimmig wurde der Auftrag an die Firma UFT vergeben. Die Firma Beck-Bau wurde mit den erforderlichen Kernbohrungen beauftragt.

Dann stand die Auftragsvergabe für die Anschaffung einer Befahrungskamera für die Abwasserbeseitigung auf der Tagesordnung, mit der man den Zustand von Schächten und Bauwerken kontrollieren kann. Die Kosten für die Kameraeinheit mit Monitorbox und Zubehör belaufen sich auf brutto 17 388 Euro. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung und vergab den Auftrag an die Firma Elektronik GmbH aus Lindau.

Nach der Mitteilung über getroffene Eilentscheidungen erklärte Bürgermeister Köhler beim nächsten Punkt, dass die Planung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Krautheim bereits im Gemeinderat vorgestellt wurde. Die entsprechenden Förderanträge wurden gestellt und beim Ministerium eingereicht.

Um mit der Bauausführung in diesem Jahr noch beginnen zu können, ist die Vergabe von Planungsleistungen und die örtliche Bauüberwachung notwendig.

Das wirtschaftlichste Angebot hat das Büro InGelo GmbH aus Lohmar mit einer Angebotssumme von 120 190 Euro brutto abgegeben. Der Anteil der Stadt Krautheim beträgt 63 070 Euro brutto. Im Haushaltsplan der Stadt sind für die Verbesserung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet 1,2 Millionen Euro eingeplant. Zuschüsse sind in Höhe von 797 000 Euro vorgesehen. Die Planungskosten sind im Kostenrahmen enthalten.

Der Gemeinderat fasste den Beschluss, das vorliegende Honorarangebot vom Büro InGelo für die Realisierung einer Breitbandinfrastruktur im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dörzbach anzunehmen.

Nächster Punkt war die „1. Änderung des Bebauungsplan Solarpark Hühnerfeld“ mit Billigung des Planentwurfs und die frühzeitige Behörden- und Bürgerbeteiligung.

Bürgermeister Köhler informierte über den Sachverhalt und sagte, dass mit dem „Bebauungsplan Solarpark Hühnerfeld“ ein Sondergebiet ausgewiesen wurde, das auf dem Gelände der Deponie Hühnerfeld auch die Errichtung einer Freiflächenphoto-voltaikanlage ermögliche. Der Bebauungsplan wurde damals in zwei Realisierungsabschnitte unterteilt. Der westliche Teil wurde umgesetzt durch die EnBW. Die Realisierung des zweiten Abschnitts im östlichen Teil ist nicht mehr vorgesehen. Dieser Teil ist durch die 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans Bestandteil der Konzentrationszone für Windkraftanlagen „Eckigbreit“ geworden. Durch diese Ausweisung besteht die Möglichkeit, dass eine der geplanten Windkraftanlagen nicht mehr im Wald errichtet werden muss.

Die „1. Änderung des Bebauungsplans Solarpark Hühnerfeld“ ist eine Konsequenz aus der mittlerweile rechtsverbindlichen 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Die Planungskosten, so der Bürgermeister, werden von der Bürgerenergie Krautheim GmbH + Co. KG übernommen.

Der Gemeinderat billigte den Planentwurf und beauftragte die Verwaltung die frühzeitige Behörden- und Bürgerbeteiligung durchzuführen.

Eine erfreuliche Zwischenabrechnung der Baukosten für den Neubau des Bürgerhauses mit Mensa legte der Bürgermeister dem Gemeinderat vor. Die Einweihung des Eugen-Seitz-Bürgerhauses fand am 15. Oktober 2016 statt. Die letzte Rechnung für diese Baumaßnahme ging im Sommer 2018 bei der Verwaltung ein. Die Höhe der Baukosten konnte mit einem Betrag von 4 988 779 Euro bestimmt werden. Somit konnte das Ziel der Fünf-Millionen-Euro-Grenze eingehalten werden. Die entstandenen Mehrkosten wurden durch allgemeine Haushaltsmittel aufgefangen. Zudem konnten auf der Einnahmeseite die Zuschüsse erhöht werden.

Erfreulich war, so der Bürgermeister, dass eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahme nicht notwendig war. Die Stadt hat für den Neubau des Bürgerhauses mit Mensa eine Spende von Eugen Seitz in Höhe von zwei Millionen Euro erhalten, ohne diese, wie Köhler sagte, wäre eine Investition in diesem Umfang nicht möglich gewesen.

Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl wurde dem Ge-meinderat die derzeitige vorläufige Abrechnung vorgelegt, die er zur Kenntnis nahm.

Nach der Bekanntgabe eines nicht öffentlich gefassten Beschlusses und Informationen schloss Bürgermeister Köhler den öffentlichen Teil.

