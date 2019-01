Drohender Rechtsstreit mit der Jagsttalbahn

Wie geht es mit dem Bahnhofsareal Krautheim weiter? Die Gemeinde will die Fläche nutzen, um die Geschäfte in der Stadt zu halten. Dafür kürzte sie die Mittel für die Dorfflurbereinigung Gommersdorf.

Krautheim. Diskussionen um eine vergleichsweise kleine Summe gab es bei der Vorberatung zum Haushaltsplan 2019 am Donnerstabend in der Sitzung des Krautheimer Gemeinderates. Die ursprünglich vorgesehenen Mittel für die Planung der Dorfflurbereinigung Gommersdorf wurden von 40 000 Euro auf 10 000 Euro gekürzt. Dagegen werden 30 000 Euro – also genau der gekürzte Betrag – als Rechtsberatungs- und Planungskosten für die Umgestaltung des Bahnhofsareals in Krautheim bereitgestellt. Diese Maßnahme kritisierte Gemeinderat Joachim Essig. „Warum wird das Geld für die dringend benötigte Dorfflurbereinigung weggenommen für Eisenbahnstreitereien?“, fragte er. „Wir sollten das Geld lieber nutzen, um beispielsweise ein Konzept zu entwickeln, wie wir die Schließung der Geschäfte verhindern. Wenn die Läden zumachen, braucht niemand mehr die Parkplätze“, sagte er zum Projekt „Parken im Tal“.

Über 100 Parkplätze angedacht

Dass die Gemeinde plant, Geld bereitzustellen für mögliche Rechtsberatungen zum Bahnhofsareal, geschieht nicht ohne Grund: Es geht um die langfristige Nutzung des Geländes. Über 100 Parkplätze sollen dort entstehen und die Bushaltestellen in die Götzstraße verlegt werden. Geplant sind unter anderem mehrere Grünflächen, eine WC-Anlage, eine fußläufige Anbindung der Schulwege sowie eine mögliche Nutzung der Fläche für Wochenmärkte und Freiluftveranstaltungen. „Uns sterben die Geschäfte weg, und da können wir nicht einfach nur zuschauen, wie so ein Areal brach liegt“, erklärte Bürgermeister Andreas Köhler im FN-Gespräch.

Das Gelände gehöre zwar der Stadt, doch man habe keine Planungshoheit. Die Schienen und weitere Einrichtungen gehören nach wie vor dem Bahnbetreiber, der Jagsttalbahn. Diese habe den Plänen, das Areal für die Stadt freizustellen, anfangs zugestimmt. Die Entscheidung wurde 2017 jedoch zurückgenommen, weil die Strecke weiterhin erhalten werden soll. Seitdem hat sich nichts mehr getan. „Wir wollen im Frühjahr noch mal mit den Verantwortlichen über das Thema sprechen und bis spätestens Mitte des Jahres wissen wir, wie es weitergeht. Wenn wir zu keiner Einigung kommen, werden wir als letzte Konsequenz einen Rechtsstreit anstreben.“

In der Sitzung erklärte Köhler in Bezug auf die Kritik von Gemeinderatsmitglied Essig, dass nach zahlreichen Gesprächen festgestellt wurde, dass die 10 000 Euro an Planungskosten für die Dorfflurbereinigung Gommersdorf vollkommen ausreichend seien. Zudem gehe es nur um eine erste Einschätzung, „die Dorfflurbereinigung wird uns noch über viele Jahre begleiten. Die Kosten gehen wahrscheinlich in die Millionen, das wird eine riesengroße Baustelle.“ Der Busbahnhof müsse dagegen schnellstens verlegt werden, um die Stadt für das Gewerbe attraktiv zu gestalten. „Wir müssen etwas tun, das ist ganz klar“, betonte er und erklärte, dass man sich eventuelle Maßnahmen wie ein Gewerbekonzept für die Kernstadt in der nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung überlegen werde.

Barrierefreiheit bis 2022

Thomas Dubowy mahnte an, vor allem an die gesetzlich vorgegebene Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr zu denken. „Bis 2022 muss diese vollständig hergestellt werden, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Allein die behindertengerechten Bordsteine werden uns viel Geld kosten“, erklärte das Gemeinderatsmitglied. Es liege jetzt schon eine echte Neuverschuldung für den Haushaltsplan 2019 vor. „Und darin fehlen noch solche Großprojekte wie der Busbahnhof“, betonte Dubowy. Obwohl die Dorfflurbereinigung wünschenswert sei, sehe er derzeit keine Finanzierung dafür. „Das will vielleicht niemand in Gommersdorf hören, aber das Thema muss schließlich auch sauber finanziert werden“. Gemeinderätin Gabriele Abel stimmte dem zu und meinte, dass die Attraktivität der Gemeinde auch mit einem ansprechenden Ortsbild steige. „Wir brauchen beim Bahnhofsareal Rechtssicherheit, bevor wir damit weiterplanen.“ Sie wolle jedoch nicht, dass dieses Vorhaben als Maßnahme gegen Gommersdorf verstanden werde. Abel lobte den geplanten Neubau des Kindergartens in Unterginsbach und bekam dafür Zustimmung aus dem Gremium von Heinz Wolpert. Er verdeutlichte, dass in Gommersdorf dringend etwas gemacht werden müsse, doch ohne die Flurbereinigung könne das nicht gestemmt werden. Gemeinderat Dieter Schneider nannte die Aufregung „verständlich“ und meinte, dass es viele Fragezeichen hinter den Investitionen gebe. „Wir dürfen auch den Breitbandsausbau nicht vergessen, das sollte ganz weit oben auf der Agenda stehen.“

Dubowy betonte, dass das Gremium bei all den Investitionswünschen nicht die Disziplin verlieren dürfe. „Einige Gemeinderäte, die schon länger dabei sind, wissen, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und auch kurzfristig reagieren zu können. Wir können nicht nur ausgeben, sondern müssen auch Rücklagen bilden.“

Neuverschuldung geplant

Den Diskussionen vorausgegangen waren die Vorberatungen über den Haushaltsplan 2019. Kämmerer Christian Höfling präsentierte dem Gremium ausführlich den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde. Im Haushaltsplan 2019 werde mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 11,04 Millionen Euro und mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10,86 Millionen Euro gerechnet. Es werde also ein Plus in Höhe von ungefähr 175 500 Euro ausgewiesen, so Höfling. Der Zahlungsmittelüberschuss liege dann bei 628 200 Euro. „Nach den aktuellen Planzahlen ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis, das nicht zu erwarten war.“ Als größte Investitionsschwerpunkte für 2019 nannte er den Breitbandausbau – geplant sind circa 1,2 Millionen Euro – und die energetische Sanierung der Grund- und Werkrealschule (3,1 Millionen Euro) sowie die Anschaffung eines Fahrzeugs mit Drehleiter für die Feuerwehr (700 000 Euro). Fast 80 Prozent könne die Gemeinde durch Zuschüsse und Bauplatzverkäufe decken, erklärte Höfling. Ziehe man die Einzahlung (6,34 Millionen Euro) von den insgesamt geplanten Investitionen (7,66 Millionen Euro) ab, bliebe ein Saldo in Höhe von 1,32 Millionen Euro. Da die Eigenmittel nicht ausreichen, sei ein Darlehen in Höhe von 632 000 Euro geplant. Zum 31. Dezember 2018 betrug der Schuldenstand 1,45 Millionen Euro. Für 2019 werde sich dieser vermutlich erhöhen aufgrund der extrem hohen Investitionstätigkeit. Wie der Kämmerer in einer Grafik darstellte, ist dies das erste Mal seit 2009, dass die Gemeinde eine Neuverschuldung plant, nach dem jahrelang Schulden abgebaut wurden.

