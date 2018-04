Einbruch und unbekannter Besuch

Anzeige

Oberndorf.Als ein Ehepaar am Donnerstagmittag nach Hause in die Neunstetter Straße kam, musste es einen Einbruch feststellen. Unbekannte hatten die Wohnung betreten und Bargeld entwendet. Auffällig ist, dass ein Mann in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr bei den Eheleuten geklingelt hatte. Das Paar war jedoch nicht zu Hause. Eine Nachbarin öffnete dem Unbekannten über eine Sprechanlage die Haustür, da sie annahm, dass es eine Verwandte sei.

Der Mann stand daraufhin in der geöffneten Haustür und gab sich als Schrotthändler aus Mosbach aus. Die Seniorin erklärte ihm, dass er abends wiederkommen solle. Danach verließ der Mann das Haus und zog die Tür hinter sich zu. Laut Beschreibung der Zeugin ist der Mann circa 30 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle Haare und ein gepflegtes Äußeres.