Einführung von Krippengruppen gewünscht

Krautheim.Das Thema „Kindergärten“ bildete einen wesentlichen Teil des Gerüsts der Tagesordnung bei der jüngsten Sitzung des Krautheimer Gemeinderats am Donnerstag.

Die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Geburtenzahlen sowie der Wunsch der Eltern nach Vor-Ort-Betreuung rückten die bereits seit längerem diskutierte Thematik nun in konkreter gewordener Form in den Mittelpunkt. Die im Raum stehenden Kosten sind allerdings nicht unerheblich.

Nachdem in der September-Sitzung die Planungsaufträge für Maßnahmen am katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Gommersdorf sowie am kommunalen Kindergarten in Unterginsbach vergeben worden waren (die FN berichteten), erfolgte nun die Präsentation der Erstentwürfe.

Gestiegener Bedarf an Plätzen

Für Gommersdorf stellte zunächst Architektin Ulrike Hirn die Vorstellungen vor. Der 1995 als eingruppige Einrichtung errichtete Kindergarten war bereits beim Bau auf eine Erweiterung zu einer zweiten Gruppe vorbereitet worden.

Dem gestiegenen Bedarf an Plätzen soll nun durch einen Anbau am bestehenden Gebäude in Richtung der Außenspielflächen Rechnung getragen werden. Hierzu war bereits im Februar 2017 eine Bauvoranfrage gestellt worden, welche die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens klären sollte. Im Fokus standen dabei insbesondere die Eignung der geplanten Räumlichkeiten sowie die Frage eines bestehenden Bestandsschutzes in Sachen Brandschutz.

Die konkrete Gestaltung von Schlafräumen, Sanitärbereich, Garderobe und Eingangsbereich sei noch offen, wie Hirn erläuterte. Im Juli 2017 war ein positiver Bescheid der Genehmigungsbehörde eingegangen, wobei für den Brandschutz laut der Architektin „nur kleinere Nachbesserungen“ erforderlich seien.

Bisher besteht eine Gruppe mit 22 Kindern (max. 25), davon dürfen höchstens drei Kinder unter fünf Jahren sein. Mit dem Anbau soll zusätzlich eine komplette Krippengruppe mit maximal zehn Kindern untergebracht werden.

Die erste Kostenschätzung ergab laut Hirn eine Summe von knapp 245 000 Euro brutto inklusive Nebenkosten. Hinzu kämen noch Einrichtung, Ausstattung, Außenanlagen. Bürgermeister Andreas Köhler nannte in diesem Zusammenhang, angelehnt an die Summe beim Kindergarten Klepsau, einen Betrag von 35 000 Euro für den Außenbereich.

Wie Hirn weiter darlegte, soll die Errichtung in modularer Holzständerbauweise mit massiver Bodenplatte erfolgen, da sich diese Ausführung zeitlich schnell realisieren ließe.

Köhler betonte den Wunsch der Inbetriebnahme im September 2019, abhängig allerdings von der allgemeinen Lage am Bau.

In der folgenden Diskussion wurde mehrfach betont, dass die Maßnahme erforderlich und auch gewünscht sei. Die Verhältnisse mit der katholischen Kirche als Betreiber, sprich im Raum stehende Forderung nach Erhöhung des Betriebskostenzuschusses, müsse allerdings noch geklärt werden.

Anschließend stellte Architektin Margit Munz mehrere Szenarien für Maßnahmen am Kindergarten Unterginsbach vor, die sich an den Vorgaben des Kommunalverbands Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) orientieren.

Dort ist bisher eine VÖ-Gruppe mit 22 Kindern, davon ein Kind unter drei Jahren, untergebracht. Grundsätzlich bestehe bei dem deutlich in die Jahre gekommenen Gebäude großer Sanierungsbedarf in vielerlei Hinsicht.

Die gegenwärtige Nutzung des Untergeschosses durch den Gesangverein werde, so Munz, im Rahmen der Beantragung einer neuen Betriebserlaubnis nach Nutzungsänderung „vom KVJS nicht mehr geduldet. Unabhängig vom weiteren Vorgehen muss außerdem zwingend ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden“.

Die Szenarien setzten sich in der Folge so zusammen: Für Umbau/Komplettsanierung mit einer VÖ- und einer Krippengruppe kalkulierte Munz mit einer Gesamtsumme von etwa 568 000 Euro. Nicht enthalten sind hierin die Außenanlagen und die Kosten für eine Behelfsunterbringung in Containern, da die Sanierung nicht im laufenden Betrieb erfolgen könne.

Für Sanierung mit erweiterter Nutzung durch zwei VÖ- und eine Krippengruppe, auch hier mit der Notwendigkeit einer Containerlösung, stehe ein Betrag von rund 1,114 Millionen Euro im Raum.

Die dritte Alternative – Neubau auf der grünen Wiese mit zweimal VÖ und Krippengruppe – schlage mit ca. 1,470 Millionen Euro zu Buche. Hier seien jedoch keine Container notwendig.

„Der Kindergarten muss saniert werden, und eine dritte Gruppe ist ebenfalls erforderlich“, ergänzte Bürgermeister Köhler anschließend. Offen sei aber noch die genaue Kostenbelastung durch die Containeranmietung, ebenso wie die konkret zu erwartenden Zuschüsse.

