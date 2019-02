Elke Schneider bei Generalversammlung als Vorsitzende im Amt bestätigt

Krautheim.An der Jahreshauptversammlung des „Vereins der Freunde der Realschule Krautheim“ berichtete die Vorsitzende, Elke Schneider, über die Jahre 2017 und 2018.

Die 450 Mitglieder, die sich aus Eltern, Lehrkräften, Ehemaligen, Bildungspartnern und Gönnern zusammensetzen, unterstützen mit ihrem Beitrag das Ziel, nämlich die Umsetzung des Schulprogramms an der Realschule mit den sechs Säulen Methoden, Umwelt und Energie, Bilingual, Multimedia, Soziales Lernen, Wirtschaft und Beruf.

Folgende Projekte werden vom Förderverein regelmäßig bezuschusst: Klassen 5: Methodenordner, KrauTimer. Klassen 6: Exkursion der historischen Papiermühle in Homburg. Klassen 7: Teamtraining im Hochseilgarten. Klassen 8: Zuschüsse zur Englandfahrt für den Eintritt ins London Eye. Klassen 9: Eintrittskosten für Gedenkstätten KZ Dachau, Zuschuss zur PET Prüfung und zum Kraftwerksbesuch. Klassen 10: Naturwissenschaftliche Exkursionen, Prüfungsvorbereitung. Durch weitere Ausgaben- schwerpunkte habe der Förderverein das Schulleben positiv mitgestaltet. So werde regelmäßig die Schülerbibliothek mit der aktuellsten Literatur ausgestattet, auch in den Fremdsprachen. Zuschüsse gebe es zur Tastaturschulung und der Schulkleidung. Neu werde hier ein Zuschuss mit einem Festbetrag zum Winterporttag bezahlt, da die Fahrten mit den Bussen immer teurer werden.

Beim Ausblick erklärte die Vorsitzende, dass der Förderverein dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Die Mitgliederversammlung plant eine Überraschungsaktion für Schüler.

In der Säule „Sozialen Lernen“ werde in der Klassenstufe 8 eine Fahrt zum „Projekt Chance Frauental“ neu aufgenommen. Hier besucht die Klassenstufe die Außenstelle der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim. Die etwa 15 männlichen Gefangenen, die sich dort freiwillig und alternativ einem speziellen Training unterziehen, stellen sich den Schülern mit ihrem Werdegang vor. Der Eigenanteil für die Eltern beträgt hier fünf Euro und damit etwa 50 Prozent des Gesamtbetrages. Die weiteren Kosten übernimmt der Förderverein.

Aktuell finden Gespräche mit den am Schulzentrum befindlichen Schulen und der Gemeinde bezüglich einer weiteren Ausstattung mit Spielgeräten im Schulhof statt. „Unser Förderverein ist hier bereit, sich bei Umsetzung mit einem großzügigen Betrag zu beteiligen“, erklärte Elke Schneider. Im Anschluss erfolgte der Rechenschaftsbericht des Kassierers Karsten Gaschnitz. Erfreulich sei immer noch der Kassenstand. Ausgaben und Einnahmen hielten sich in der abgelaufenen Periode die Waage, so dass die eingenommenen Gelder den Schülern wieder zu 100 Prozent zugutekamen.

Es wurde ein minimaler Gewinn erwirtschaftet. So sind auch für die nächsten Jahre genügend Mittel da, um weitere Projekte angemessen unterstützen zu können. Kassenprüfer Roland Kunzelmann lobte die sehr korrekte Kassenführung; er dankte Karsten Gaschnitz für seine Arbeit und auf seinen Antrag hin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

In den Wahlen wurden in ihrem Amt bestätigt: Vorsitzende Elke Schneider, als ihr Stellvertreter Realschulrektor Thomas Weniger, Realschulkonrektor Simon Kurfeß als Schriftführer und Zsuzsanna Fellinger als Beisitzerin. Neu gewählt wurden der Kassierer Helmut Stumpf und als Kassenprüfer Thomas Schelle.

Nach über zehn Jahren verließ Kassierer Karsten Gaschnitz, der mit einem Gutschein verabschiedet wurde, den Förderverein. In seine Amtszeit fiel die Umstellung auf das neue IBAN-System und die zahlreichen neuen Verordnungen im Bankverkehr, die er mit viel zusätzlichem Aufwand hervorragend umgesetzt hat. Auch Roland Kunzelmann beendete seine aktive Zeit und erhielt ebenfalls einen Gutschein für seine Arbeit als langjähriger Kassenprüfer.

Die Vorsitzende bedankte sich bei den neu gewählten Mitgliedern für ihre Bereitschaft und beglückwünschte sie zur jeweils einstimmigen Wahl.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019