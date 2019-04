Entwicklung war bisher ein Selbstläufer

Joggen – was kann man da schon falsch machen? So einiges, wissen Tobias Bissinger und Tobias Feyrer. Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern des „FuF-Laufteams“.

Klepsau. „Ferse unser Feind“: Das versteckt sich hinter der Abkürzung FuF und ist auch gleichzeitig das Motto des Laufteams. Nicht ohne Grund haben sich die Mitbegründer Tobias Feyrer und Tobias Bissinger für diese Bezeichnung entschieden, denn: „Die beste Laufart ist die auf dem Vorderfuß, nicht auf der Ferse.“ Die beiden Fitnessprofis wissen um die Bedeutung einer gesunden Technik und um die Motivation im Kampf gegen den inneren Schweinehund. „Zusammen laufen macht mehr Spaß als alleine“, erklärt der Vereinsvorsitzende Feyrer. Deswegen kamen sie auf die Idee, das Laufteam zu gründen, um sich mit Gleichgesinnten regelmäßig zu treffen. Das war Anfang 2018. Mehr als ein Jahr später ist aus der Idee ein richtiger Verein geworden. 20 Mitglieder, eine eigene Homepage, ein Vorstand, Eintrag im Vereinsregister. „Wenn schon, dann richtig“, betonen Feyrer und Bissinger.

Unabhängig sein

So viel Aufwand für einen Lauftreff? „Wir haben uns deshalb zur Vereinsgründung entschieden, weil wir Sponsoren gewinnen wollten für unsere Ausstattung. Es ist einfacher, Werbung zu machen“, meint Bissinger, der als Kassenwart fungiert. Auch Teilnahmegebühren für Stadtläufe sollen damit und mit den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Man wolle unabhängig sein, sich eigene Ziele setzen und sich nicht einem Verein anschließen. Doch in erster Linie steht das Joggen in der Freizeit im Vordergrund. Und zwar gemeinsam: Im Durchschnitt kommen etwa acht bis neun Läufer. Die meisten kommen aus dem Jagstal, doch auch aus Assamstadt, Mulfingen, Kupferzell und sogar Buchen fuhren bereits einige Läufer ins beschauliche Klepsau. Vom Fußballer über den Laufexperten bis hin zum Anfänger: Die Teilnehmer werden je nach Niveau in Gruppen eingeteilt, in eine schnellere und eine langsamere. „Es kommen Leute, die sich fit halten oder zum ersten Mal überhaupt laufen gehen wollen. Manche denken sich ,Da kann ich doch eh nicht mithalten‘, aber von nichts kommt auch nichts“, findet Bissinger. „Wir versuchen immer, das Niveau der Läufer anzupassen. Das Tempo wird so ausgewählt, dass jeder mithalten kann.“

Zusammen und nicht alleine

Dass Sport in einer Gruppe beflügeln und zu ungewohnten Leistungen antreiben kann, erlebten Feyrer und Bissinger erst vor wenigen Wochen. „Eine Gruppe von Mädels war felsenfest davon überzeugt, dass sie niemals sechs Kilometer laufen könnten“, so Feyrer. „Nach 40 Minuten wussten sie es besser“. Ein Selbstläufer sei das aber nicht, jeder fange mal „klein“ an. „Wer zum ersten Mal läuft, der kann versuchen, drei Minuten zu laufen, dann drei Minuten zu gehen, dann wieder zu laufen, so wie es eben geht. Den Fortschritt bemerkt man zwar erst nach einigen Wochen, aber es lohnt sich“, betont Bissinger. Im Vordergrund stehen beim Lauftreff auch die Tipps zur Haltung und zur Technik. Denn: „Laufen ist nicht gleich Laufen, selbst im Hobbybereich“. Um Verletzungen vorzubeugen, solle man sich erst nach dem Lauf „richtig dehnen“. Das sei auch medizinischer Sicht besser, lernten Feyrer und Bissinger bei einem Lehrgang in Köln. „Davor reicht es, Übungen zur Aktivierung der Muskulatur zu machen, zum Beispiel die Schultern kreisen“, erklären die beiden, die etwa drei Mal in der Wochen joggen gehen.

Beim Thema Ernährung sind sie sich einig: kein fettiges Essen vor dem Sport. Danach gelte es, den Nährstoffhaushalt aufzufüllen, etwa mit Vitaminen und Kohlenhydraten. Sonst machen beim nächsten Mal „die Beine zu“, wie es so schön im Sportjargon heißt. Auf der „FuF“-Homepage, die seit vier Monaten besteht, wollen sie zwar Rezepte für gesunde Gerichte hochladen. „Aber wenn, dann nur ein paar ausgewählte. Im Internet findet man genug dazu“, findet Feyrer.

Weniger ist mehr

Apropos Essen: Ein beliebter Fehler sei zu denken, zum Abnehmen müsse man schnell laufen. „Wer langsam läuft, dafür aber weite Strecken, der greift eher die Fettreserven an. Beim schnellen Laufen greift der Körper eher auf die Kohlenhydrate zurück.“ Ebenfalls weit verbreitet: der Gedanke, sofort so häufig wie nur möglich joggen gehen zu müssen. „Als wir Beide mit dem Laufen angefangen haben, waren wir vier bis fünf Mal in der Woche unterwegs. Heute laufen wir weniger, dafür aber gezielter und effektiver“, erinnern sich Feyrer und Bissinger an ihren eigenen Start. Vor allem als Anfänger müsse man darauf achten, dass sich der Körper langsam an die Belastung gewöhne. „Es ist auch nicht besonders effektiv, drei Mal in der Woche mit dem gleichen Tempo zu laufen. Lieber einmal langsamer und dafür weiter laufen oder auch Intervalle mit einbauen.“ Für die Zukunft seien Kurse geplant. Man werde auch Laktattests anbieten und individuelle Trainingsprogramme. Doch Feyrer und Bissinger wollen vor allem eins: die Entwicklung abwarten. „Wir befinden uns in unserem ersten Vereinsjahr. Natürlich wollen wir wachsen und bekannter werden“, erklärt Feyrer. „Vielleicht veranstalten wir irgendwann auch selbst einen Lauf, doch das alles ist Zukunftsmusik.“ Bis dahin macht „Ferse unser Feind“ weiterhin das Jagsttal unsicher.

