Erhöhung bleibt auf drei Prozent beschränkt

Krautheim.Mit der geplanten Neufestsetzung der Elternbeiträge für die Kindergärten in der Stadt befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten und letzten Sitzung in der „aktuellen“ Besetzung.

Bürgermeister Andreas Köhler erklärte, dass der Gemeindetag alljährlich gemeinsam nach Einigung mit den Vertretern der Kirchen des Landes sowie dem Städte- und Gemeindetag eine Empfehlung zur Festsetzung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten veröffentliche. Alle Vereinigungen halten an der Einigung fest, in Baden-Württemberg einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung anzustreben.

Orientierung an Empfehlung

Der Deckungsgrad betrage in den kommunalen Kindergärten nach der Jahresrechnung 2018 in Unterginsbach 14,22 Prozent und in Krautheim 17,55 Prozent. Die Stadt Krautheim verlangt die Elternbeiträge schon seit vielen Jahren auf der Grundlage der Gemeindetags-Empfehlung. Die kommunalen Landesverbände und die vier Kirchen sprechen sich, so Köhler, für eine Steigerung von drei Prozent in Anlehnung an die üblichen Tarifentwicklungen für das Kindergartenjahr von August 2019 bis August 2020 aus.

Alleine durch diese Steigerung wird es aber keine Erhöhung des Deckungsgrades geben. „Der Kindergarten wird immer ein hoher defizitärer Bereich bleiben, da die Elternbeiträge nur einen Bruchteil der Betriebskosten decken können“, so Köhler. Sie sollten jedoch in einem angemessenen Verhältnis zu den gesamten Betriebsausgaben stehen.

Das Defizit, das die Stadt derzeit trägt, bezifferte Köhler auf jährlich rund 1,1 Millionen Euro. Der in der Verwaltung zuständige Mitarbeiter Ulrich Ringeisen stellte dem Gremium die neu berechneten Beiträge vor – eine komplizierte Sache.

Demnach schlägt die Verwaltung einen Aufschlag von 11,5 Prozent der einzelnen und unterschiedlichen drei Betreuungsformen in den Einrichtungen und unterschiedliche Varianten vor. Nach der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände wäre ein Aufschlag bis zu 25 Prozent gerechtfertigt. Die kirchliche Verrechnungsstelle hat einen Aufschlag befürwortet.

Durch die jetzt von der Verwaltung geplante Erhöhung um die Hälfte (11,5 Prozent) könnte die Stadt mit Mehreinnahmen von rund 15 000 Euro rechnen. Nach den Ausführungen von Ringeisen entwickelt sich schnell eine lebhafte Diskussion, in der die Mehrheit des Gemeinderates der Meinung war, über eine solch geplante Erhöhung nachzudenken, ob man das machen wolle oder nicht.

Weitergehender Plan abgelehnt

Gemeinderat Heinz Wolpert sagte, er sehe es nicht ein, eine solche Erhöhung beschließen, die den Familien schon wehtue, denn sie sei zu hoch und zudem der falsche Weg. Denn die Stadt wolle eine kinderfreundliche Kommune sein.

Bürgermeister Köhler rief zur Abstimmung auf, wobei das Vorhaben der Verwaltung vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde.

Mehrheitlich stimmte er dann einer Erhöhung der derzeitigen Elternbeiträge um drei Prozent wie vom Gemeindetag vorgeschlagen ab dem neuen Kindergartenjahr 2019/2020 zu. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019