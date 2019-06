Erschließung für Baugebiet ist fertiggestellt

Gommersdorf.Die Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes „Untere Au IV“ in Gommersdorf sind nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt. Insgesamt wurden 17 Bauplätze mit einem Kostenaufwand von rund 429 000 Euro durch das Bauunternehmen Schweikert aus Oberkessach erschlossen. Der Stadt liegen bereits viele Anfragen von Bauwilligen für das neue Baugebiet vor. Die Einweihung der „UInteren Au IV“ wird, wie Ortsvorsteher Joachim Essig in der jüngsten Sitzung des Krautheimer Gemeinderats sagte, am 21. Juni um 16.30 im„Talblick“ in Gommersdorf erfolgen. Das Bild zeigt den Neubau der Verbindungsstraße zur Erschließung von 17 Bauplätzen. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019