Erste Schritte zur Sanierung der Schule sind gemacht

Anzeige

Krautheim.Neben der Beseitigung der Brandschäden von Mitte November 2017 an der Grund- und Werkrealschule Krautheim ist geplant, in eine Gesamtsanierung des Gebäudes einzusteigen (die FN berichteten). In der Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Donnerstag wurden dazu erste konkrete Schritte in Form von Vergaben für Planungsleistungen unternommen. Zudem wurde die Verwaltung ermächtigt, zu einem späteren Zeitpunkt Arbeiten für den ersten Abschnitt der Sanierung zu vergeben.

Wie Bürgermeister Andreas Köhler bekanntgab, ist die direkte Brandschadensbeseitigung noch im Gange, jedoch bereits weit fortgeschritten. Das Ingenieurbüro Detmer aus Bad Mergentheim sei derzeit mit den Vergabearbeiten beschäftigt und habe in der Sitzung vom 18. Januar auch eine Übersicht zur Gesamtplanung vorgestellt.

In einer beschränkten Ausschreibung habe das Ingenieurbüro für Leistungen bei Objektplanung (276 933 Euro) und Planung für die technische Ausrüstung (99 554 Euro) ein Angebot in einer Gesamthöhe von brutto 376 487 Euro einschließlich Bauüberwachung unterbreitet. Die Refinanzierung erfolgt über den Versicherer bzw. das von diesem beauftragte Ingenieurbüro als regulierende Steller, welches Prüfung und Freigabe vornimmt.