Krautheim.An der Realschule Krautheim fand zum vierten Mal die Ausbildungsmesse „Jobs-4-U“ statt. An der Realschule werden alle Aktivitäten und Informationen rund um die Berufsorientierung in der Schulprogramm-Säule „Wirtschaft und Beruf“ gebündelt.

Ein Baustein dieser Säule ist die hauseigene „Jobs-4-U“-Messe im Eugen-Seitz-Bürgerhaus. Die zehn Bildungspartner der Realschule sowie weitere Firmen, Behörden und Institutionen nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen.

Das Angebot richtete sich schwerpunktmäßig an die Schüler der Klassen 9 der Realschule, die sich im Rahmen einer Berufsorientierungswoche bereits intensiv mit dem Übergang in das Berufsleben beschäftigt hatten. Mit einem Laufzettel ausgestattet informierten sich die Jugendlichen an den insgesamt 26 Ständen der Aussteller über die Unternehmen und deren Ausbildungsmöglichkeiten. Ebenso nahmen Schüler der Werkrealschule sowie der Andreas-Fröhlich-Schule die naheliegende Gelegenheit zur Information wahr.

Anschließend nahmen die Schüler an dem „Jobs-4-You-Speed-Dating“ teil. In diesem gab es vier Runden zu je 15 Minuten, in denen sich die Bewerber und die Ausbildungsbetriebe besser kennenlernen konnten. In kleinen Gruppen wurden Fragen gestellt und erste Kontakte geknüpft.

Als ein Gong ertönte war das „Date“ vorbei und die Schüler gingen zu ihrer nächsten Verabredung.

Die Veranstaltung fand großen Anklang bei Schülern sowie Unternehmen und soll im nächsten Jahr wiederholt werden.

