Geistliches und Modernes zum Fest

Oberginsbach.Der junge Chor „Symbolum“ aus Oberginsbach unter der Leitung von Dominik Bork veranstaltet im November zwei Konzerte.

Mit neuen Stücken und Liedern aus 25 Jahren „Symbolum“ wird das Jubiläumsjahr gefeiert. Zwei Abende versprechen eine Kombination aus geistlichen und weltlichen Liedern, modernen Stücken und Evergreens: am Samstag, 16. November, um 19 Uhr in Altkrautheim in der Kirche St. Johann Baptist und am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr in Bieringen in der Kirche St. Kilian. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.junger-chor-symbolum.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019