Geld für die Technik-Räume

Krautheim.Im Juni 2018 wurde die Firma Bürkert Fluid Control Systems aus Ingelfingen als eines von sechs Unternehmen mit dem Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) ausgezeichnet. Das Preisgeld wurde nun an vier Partnerschulen im Hohenlohekreis gespendet, darunter auch die Realschule Krautheim.

Der Gewinn soll dort einen Beitrag dazu leisten, die Nachwuchskräfte von der Faszination Technik zu begeistern. Rektor Thomas Weniger nahm den Scheck in Höhe von über 1000 Euro dankend entgegen. Die Realschule Krautheim will das Geld vor allem in die Ausstattung der Technik-Räume investieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019