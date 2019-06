Golf nahm der Harley die Vorfahrt

Sindeldorf.Nach einem Verkehrsunfall im Schöntaler Ortsteil Sindeldorf kam ein Motorradfahrer am Dienstag mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 32-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Marlacher Straße in Richtung Marlach unterwegs.

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin, die von der Straße Am Ring die Kreuzung zur Marlacher Straße in Richtung Wallbrunnenstraße überqueren wollte, hatte den heranfahrenden Biker offensichtlich übersehen. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihrem VW Golf und dem Motorrad des Mannes. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.06.2019