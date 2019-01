Hindernisse auf die B 19 gelegt

Dörzbach.Ein 55-Jähriger meldete am Freitag gegen 20.25 Uhr der Polizei, dass er mit seinem Pkw auf der B 19 von Dörzbach nach Hohebach, kurz vor einer langgezogenen Linkskurve, über mehrere auf der Straße liegende Holzteile gefahren sei. Dabei handelte es sich um zwei etwa zwei Meter lange und 25 Zentimeter breite, aus massiven Holzbrettern gefertigte, Zier- bzw. Holzkerzen. Diese haben am unteren Ende ein etwa 85 Zentimeter langes Eisenstück, um sie in der Erde zu verankern. „Die Holzkerzen waren akkurat quer auf jeder der beiden Fahrspuren gelegt worden, sodass ein Ausweichen unmöglich war“, heißt es im Bericht der Polizei. Zur Unfallzeit war es dunkel und die Fahrbahn war nass. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Bei den Holzkerzen könnte es sich um Dekomaterial eines nahen Betriebes handeln, welches von einem Unbekannten aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn gelegt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019