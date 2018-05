Hohenloher Original beim Start ins Weltall

Anzeige

Aber den Astronauten Alexander Gerst, der bald in den Weltraum startet, kennt Frank Winkler schon seit seiner Kindheit. „Wir sind einfach nur Freunde. Allerdings kommt von meiner Seite noch Bewunderung hinzu“, verdeutlicht Winkler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Denn er begleitet seinen Freund nun zum Start ins All. Genaue Angaben dazu kann er allerdings nicht machen: „Ich fliege mit einer ganz normalen Linienmaschine nach Moskau. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht.“

Weltraumtauglich ist angeblich, wer „gesund und einigermaßen sportlich“ ist. Wäre das nicht auch was für Frank Winkler?

„Ins All, das wäre natürlich cool. Aber so einfach geht das nicht“, schmunzelt der Winzer, der in Forchtenberg eine Weinstube betreibt und dabei wenig schwerelos ist, sondern eher auf dem Boden der Tatsachen steht.

„Als zahlender Gast im Weltraum muss man Millionen berappen“, weiß er. Aber er liebt Projekte, die nicht alltäglich sind. Und beim Start einer Rakete dabei zu sein, ist schließlich auch nicht alltäglich. Als Alexander Gerst ihm das anbot, überlegte er nicht lange.

Obwohl Frank Winkler eher bodenständig und heimatverbunden ist, wie er bei den kultigen Auftritten mit seiner Band „Annaweech“ auf Hohenloher Mundart immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt. Und im Übrigen nach eigenen Worten gar keine Zeit hat, sich im Vorfeld mit dem Start ins All ein bisschen zu beschäftigen. Zu sehr fesseln ihn sein Weinlokal und seine Musik.

Zusammen mit seinen vier Kollegen präsentiert „Molle“, wie er gern genannt wird, dabei in Mundart und in Noten Hohenloher Lebensgefühl. Ausgedrückt in launigen, fröhlichen, aber auch nachdenklich-ironischen Texten.

Die Inhalte ihrer Lieder spiegeln das niemals langweilig werdende Leben auf dem Land wider. „Einen Song für Alex habe ich bereits beim letzten Flug zur ISS geschrieben und veröffentlicht. Er heißt ,Mister Cool’ und gilt immer noch“, schmunzelt „Molle“. Frontmann Frank Winkler (Gitarre und Gesang), im Hauptberuf nach eigenen Worten „Gastronom und Wengerter“, wurde laut Umfrage von seinen Landsleuten zum „typischen Hohenloher Original“ gewählt.

Alexander Gerst bricht am Mittwoch, 6. Juni, zu seiner zweiten Mission „Horizons – Wissen für Morgen“ zur Internationalen Raumstation ISS auf. In seiner Heimatstadt Künzelsau fiebern die Menschen mit. Genauso wie Frank Winkler. Allerdings ist er hautnah dabei auf dem Weltraum-Bahnhof Baikonur in Kasachstan.

Neue Horizonte erobern

Alexander Gerst erobert neue Horizonte im Weltall bei seiner zweiten ISS-Mission. Frank Winkler erobert ebenfalls neue Horizonte. Im Austausch mit Hohenlohern und anderen Menschen.

Er ist schon ganz schön gespannt und wird, wie er sagt, von seinem Erlebnis in allen Einzelheiten berichten – aber beim Flug seines Freundes ins Weltall schön mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.

