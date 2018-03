„Idealtypischer Volksbänkler“

Anzeige

Krautheim.Nach mehr als 45-jähriger erfolgreicher Tätigkeit für die Volksbank Krautheim wurde Prokurist Leo Hügel aus Assamstadt jetzt in einer Feierstunde im Beisein von Vorstand und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bankvorstand Alfred Imhof würdigte ihn als idealtypischen Volksbänker, der die Attribute der Bank – persönlich, nah und fair – jederzeit gelebt habe. Der berufliche Werdegang von Leo Hügel habe mit einer Lehre am 1. September 1972 in der damaligen Raiffeisenbank Assamstadt begonnen, die im Jahr 1974 mit der Volksbank Krautheim fusionierte. Schon früh habe sich Hügel in die internen Bereiche der Bank orientiert, für die er ab 1981 die Leitung übernahm. Bereits 1991 habe der Vorstand der Bank Hügel aufgrund seiner Verdienste und Leistung die Prokura erteilt.

Unter seiner Beteiligung in der erweiterten Geschäftsführung habe sich die Volksbank Krautheim zu einem modernen, leistungs- und zukunftsfähigen Kreditinstitut entwickelt, das den Ansprüchen der Mitglieder und Kunden über all die Jahre gerecht werden konnte.

Gradmesser seiner Leistung als Betriebsbereichsleiter sei auch die Bilanzsumme der Volksbank, die von 24 Millionen Euro im Jahre 1981 auf 136 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2017 anwuchs.