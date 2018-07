Idee der Genossenschaft nach wie vor hochattraktiv

Anzeige

Krautheim.Ein ereignisreiches und erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter der Volksbank Krautheim, die mit der Positionierung „Wir sind die Bank vor Ort“ mit 150 Jahren Stabilität und dem Versprechen „fair-nah-persönlich“ in das Jubiläumsjahr 2017 gestartet ist.

Die Volksbank hat ihre Marktanteile weiter ausgebaut, was in der Bilanzsumme zum Ausdruck kommt, die sich in 2017 um 5,3 Prozent auf 138,9 Millionen Euro erhöhte. Das im Vorjahr prognostizierte Wachstum hat damit die Erwartungen des Vorstandes leicht übertroffen.

Vorstandsvorsitzender Alfred Imhof ging in seiner Rückschau auf das erneut erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 ein, in dem die Bank auch ihr 150-jähriges Bestehen feierte. Die Jubiläums-Aktion „Wo fehlen Volksbänke?“ war so erfolgreich, dass im Geschäftsgebiet über 20 Ruhebänke zur Verfügung gestellt werden konnten. Imhofs Dank galt den Kommunen für ihre tolle Unterstützung.