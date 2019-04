In Gommersdorf entstehen neue Bauplätze

Gommersdorf.Mit dem offiziellen Spatenstich zur Erschließung des Baugebietes „Untere Au IV“ vor einem Jahr endete in Gommersdorf eine rund 30-jährige Phase ohne Neubautätigkeit in diesem Krautheimer Stadtteil. Nachdem aus Gommersdorf eine große Nachfrage nach Bauplätzen, vor allem von jungen Familien, vorhanden ist, hat sich der Gemeinderat zu diesem Schritt entschlossen. In der Stadt liegen mehr als zehn Anfragen von Bauwilligen für das neue Baugebiet vor. Aktuell werden 17 Bauplätze durch die Firma Schweikert aus Schöntal-Oberkessach erschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist bis Juli 2019 geplant. Die Baukosten belaufen sich auf rund 427 000 Euro. Bild: Helmut Frodl

