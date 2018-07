Jule Geißler mit einem Schnitt von 1,3 an der Spitze

Anzeige

Anschließend rief Rektor Thomas Weniger die Schüler dazu auf, stets mit einer positiven Einstellung und engagiert durchs Leben zu gehen. Er erläuterte, dass alle 62 Entlass-Schüler einen Anschluss an die Mittlere Reife gefunden hätten. Er gratulierte ihnen zu den bestandenen Prüfungen und wünschte ihnen im Namen des Lehrerkollegiums alles Gute für die Zukunft.

Bevor es zur Zeugnisausgabe kam, betonte Weniger die guten Leistungen in diesem Abschlussjahr. So habe die Klasse 10 a einen Durchschnitt von 2,4, die Klasse 10 b einen Schnitt von 2,6 und die Klasse 10 c einen Schnitt von 2,3 erreicht. Nachdem die Jugendlichen ihre Zeugnisse erhalten hatten, wurden Sonderpreise vergeben.

Der Sonderpreis für die besten Leistungen in den Sprachen ging an Tamina Maurer (10a), die in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch den besten Notendurchschnitt erreicht hatte. Der Sonderpreis für Naturwissenschaften ging an Manuel Leidner (10a).

Nachfolgend wurden der Schulbesten-Preis sowie der Sozialpreis vergeben, die beide von der Schreib- und Spielwarenhandlung Keilbach gestiftet wurden.

Der Preis für das beste Gesamtergebnis mit einem Zeugnisdurchschnitt von 1,3 ging an Jule Geißler (10 c).

Der Sozialpreis der Realschule Krautheim, der für ein besonderes oder langfristiges Engagement vergeben wird, wurde Lisa Ludwig (10 c) zuerkannt. Ihre Bereitschaft, immer wieder Verantwortung für Mitschüler zu übernehmen, wurde besonders gewürdigt.

Die Feier in der Stadthalle wurde von zahlreichen, gelungenen Beiträgen der Abschlussklassen umrahmt.

Lautstarken Applaus erhielten die im Rahmenprogramm aufgetretenen Gewinner des schulinternen Wettbewerbs „Voice of Krautheim“, die Lehrerband sowie der Lehrerchor mit einem eigens gedichteten Abschiedslied.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018