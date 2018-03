Anzeige

Klepsau.Das Kirchenkonzert der Winzerkapelle Klepsau findet am Samstag, 24. März, um 19 Uhr in der St. Georgskirche in Klepsau statt. Dirigent Andreas Amann hat ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss können die Gäste sich auf dem auf dem Kirchplatz verweilen. Alle Interessierten sind zu diesem Konzert im Weinort willkommen. Bild: Winzerkapelle Klepsau