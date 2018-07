Knapp die Hälfte aller Schüler erhielt eine Auszeichnung

Anzeige

Krautheim.Zum Abschluss des Schuljahres versammelten sich alle Schüler der Realschule Krautheim mit ihren Lehrkräften auf dem Hartplatz, um die Preisträger auszuzeichnen. Rektor Thomas Weniger äußerte sich erfreut über die Vielzahl an zu verteilenden Preisen (19,2 Prozent) und Belobigungen (30,4 Prozent). Somit konnten 49,5 Prozent aller Schüler einen Preis oder ein Lob mit nach Hause nehmen.

Sonderpreise gab es für die Stufensieger des Mathe-Wettbewerbs „Problem des Monats“. Über das gesamte Schuljahr hinweg löste die meisten Probleme in Klassenstufe 6 Paul Beck. Geehrt wurden auch die Preisträger bei dem internationalen Mathe-Wettbewerb „Känguru“, an dem sich deutschlandweit 700 000 Schüler beteiligen.

Die Preise für die Schulbesten in der Altersstufe achte und neunte Klasse gingen an Elias Wachter (8c) und Jonas Rüdinger (8a). Dabei erreichte Jonas Rüdinger (8a) deutschlandweit den ersten Preis sowie Elias Wachter den dritten Preis. Schulinterner Sieger bei dem „weitesten Sprung“ – gemeint sind die meisten in direkter Folge richtig gelösten Aufgaben – war Fabio Nied (6b) der zudem auch noch in der Altersstufe sechste und siebte Klasse deutschlandweit den dritten Preis erreichte. Schließlich wurde noch zahlreichen Neuntklässlern die „5-Sterne-Zertifikate“ für ausgezeichnete Leistungen in Englisch verliehen. Dieses erhielten: Melissa Belz, Jasmin Jetzinger, Laura Koch, Thea Lang, Lena Schirmer, Laura Wachter.