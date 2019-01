Manfred Stockert seit 40 Jahren dabei

Krautheim.Sein 40-Jahr-Arbeitsjubiläum feiert Manfred Stockert bei der Wöhrle GmbH & Co. KG in Krautheim. Der Jubilar trat als Versandmitarbeiter in das Unternehmen ein.

Aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten wurden Manfred Stockert bereits nach kurzer Zeit neue Aufgaben im kaufmännischen Bereich mit Auftragsbearbeitung, Versandpapier-Erstellung, Betriebsmitteleinkauf sowie mit der Terminüberwachung der Fertigungsaufträge übertragen.

Seit 2013 ist Stockert im Auftragszentrum für die Fertigungssteuerung/Planung und Disposition mit Kundenkontakt zuständig.

IHK-Ehrenurkunde überreicht

Die Geschäftsleitung und die Kollegen gratulieren ihm für diese langjährige Betriebstreue und sein Engagement. In einer kleinen Feierstunde erhält Manfred Stockert als Dank der Geschäftsleitung ein Präsent sowie die Ehrenurkunde der IHK-Heilbronn.

