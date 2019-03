Mit Promille am Steuer

Krautheim.Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 46-Jähriger am Samstagabend in Krautheim, bevor er sich hinter das Steuer seines Autos setzte. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Ginsbacher Straße in Richtung Brücke unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Uferweg geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur, sodass es mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Leichtkraftrad kollidierte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 16-jährige Fahrer des Zweirades und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Während der Jugendliche aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, musste der 46 Jahre alte Mann die Ordnungshüter zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019