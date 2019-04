Nachwuchskicker waren auf und neben dem Platz aktiv

Gommersdorf.Gleich in den ersten drei Tagen der Osterferien veranstaltete die Jugendabteilung des VfR Gommersdorf das dritte Jugend Fußball-Camp. Nach 2010 und 2014 wollten die beiden Jugendkoordinatoren Helmut Beck und Michael Stadtmüller das Camp eigentlich im Rhythmus der Fußballweltmeisterschaften in der vergangenen Sommerferienwoche 2018 veranstalten. Wegen Terminproblemen wurde dieses Event jetzt in die erste Woche der Osterferien gelegt.

Binnen weniger Stunden waren die knapp 40 Plätze vergeben. Es wurden vom älteren Jahrgang der F-Jugend bis zum jüngeren Jahrgang der C-Jugend die Kinder angemeldet. Engagiert für die Trainingseinheiten und die Koordination der einzelnen Übungen hatten die beiden Verantwortlichen den DFB-Stützpunkttrainer und A-Lizenzinhaber Tobias Ippendorf aus Osterburken.

Ihm zur Seite standen VfR-Spieler aus der Jugend und dem Herrenbereich: die Brüder Luca und Nico Schaffhauser, sowie Dennis Wolpert und Gian Favio Karl. Durch diese Veranstaltung wollen die Verantwortlichen der Jugend die Bindung zum Verein bei den Kindern und Jugendlichen stärken, so Jugendkoordinator Beck.

Doch es stand an den drei Tagen nicht nur Training auf dem Programm: Bei gemeinsamen Unterhaltungsspielen an den Tischen im und um das Sportheim herum und mit Tischtennis vertrieben sich die Kinder auch mal ohne Handy die Tage. Die jungen Kicker übernachteten zusammen in der Gommersdorfer Halle. Für die Verpflegung sorgten engagierte Eltern und mehrere Firmen aus der Gemeinde. Auch eine Fackelwanderung wurde durchgeführt, die Spiele der Champions League – wenn auch ohne deutsche Beteiligung –standen ebenfalls im Blickpunkt. Mit der Übergabe der Teilnahmeurkunde endete das dreitägige Camp.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019