Neue Drehleiter aufgrund der Stützpunkt-Funktion dringend erforderlich

Krautheim.Branddirektor Sebastian Fischer war in letzter Zeit als Gutachter zur Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans für und in Krautheim tätig gewesen. Die Ergebnisse präsentierte der Leiter der Feuerwehr Pforzheim am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats.

Als Antwort auf die Leitfrage „Wie viel Feuerwehr benötigt Krautheim?“ kam unter anderem heraus, dass im Fuhrpark der Stützpunktwehr für das Jagsttal ein Stau bei Neu-/Ersatzbeschaffungen in teils beträchtlicher Höhe besteht. Die „tolle Arbeit, vor allem in der Jugendförderung“ solle dagegen weiter vorangetrieben werden.

Detaillierter Soll-Ist-Vergleich

Auf der Grundlage eines detaillierten Soll-Ist-Vergleichs, inklusive Gefahrenanalyse und der Definition von Schutzzielen, erhielt der Gemeinderat ausführliche Rückmeldungen darüber, was so bleiben kann und was noch zu tun ist.

Fischer ging eingangs auf die rechtlichen Grundlagen ein und hielt fest: „Die Leistungsfähigkeit der Wehr muss den örtlichen Verhältnissen entsprechen“.

„Eine sehr beachtliche Truppe“

Nach Fischers Einschätzung sei die derzeitige Leistungsfähigkeit, hauptsächlich mit Blick auf die Zehn-Minuten-Grenze bis zum Eintreffen nach Alarm, bis auf den Stadtteil Oberndorf abgedeckt. Die Stärke des Einsatzpersonals von 188 Mitgliedern stelle „eine sehr beachtliche Truppe“ dar, auch Qualifikation und Verfügbarkeit, vor allem im Hauptort, seien gut.

Hinsichtlich der Gebäude stellte Fischer fest, dass im Gerätehaus Krautheim, neben Fragen beim Lager-/Logistikkonzept, der Einbau einer Abgasabsauganlage überlegenswert sei. Der Zustand von Teilen des Fuhrparks weise, oftmals altersbedingt, einen in technischer Hinsicht „befriedigenden bis schlechten Zustand“ auf. Insbesondere die derzeit defekte Drehleiter stelle eine offene Flanke dar.

Als Stützpunkt-Standort verfügt Krautheim über Sonderfahrzeuge, etwa zum Katastrophenschutz. Diese Fahrzeuge sind jedoch in Bundeseigentum, und können somit jederzeit wieder abgezogen werden. „Insgesamt ist Krautheim mit aktuell drei Löschfahrzeugen aber keinesfalls unterdurchschnittlich ausgestattet“, so der Gutachter.

Fischer präsentierte ein Fahrzeugkonzept auf Sicht von zehn Jahren mit Zeitraum und Kosten der (Wieder-)Beschaffung inklusive Zuschüsse. Neben dem Wechsel auf modernere/kleinere Fahrzeuge sei beispielsweise der momentan genutzte Rüstwagen in Zukunft nicht mehr zwingend erforderlich. Insgesamt hielt Fischer zwei kommunale Einsatzfahrzeuge für ausreichend.

Aufgrund der Stützpunkt-Eigenschaft sei die Drehleiter jedoch notwendig, und die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für Einsätze, Jugend und Ausbildung ratsam. Fischer schlug die Prüfung einer reduzierten Vorhaltung von Tragkraftspritzen in den Stadtteilen vor, ohne jedoch die Dezentralisierung allzu stark einzuschränken.

„Die Präsenz in der Fläche ist gerade für Personalgewinnung und -bindung wichtig“. Insgesamt beliefen sich die Kosten für Neu-/Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich auf 900 000 Euro (Eigenanteil: 578 000 Euro) im Jahr 2019 und 350 000 Euro (258 000 Euro) in 2020.

Jugendförderung

„Ganz wichtig ist die Fortführung der Jugendförderung. Hier sollte auch in Zukunft nicht gespart werden“.

In einsatztaktischer Hinsicht sei, vor allem vor dem Hintergrund des ehrenamtlich geleisteten Einsatzes, eine Unterstützung bei Verwaltungs- und Wartungsarbeiten geboten. Die Stadtteile Neunstetten und Oberndorf, die am Rand der Zehn-Minuten-Schwelle liegen, könnten alternativ durch eine Einbindung der Ravensteiner Feuerwehr mit abgedeckt werden.

In der anschließenden Diskussion hielt Bürgermeister Köhler fest: „Die anstehenden Fahrzeugrotationen sind ein dickes Brett für den Gemeinderat. Damit wären wir auf zehn Jahre finanziell sehr stark gebunden“. Bei der Umsetzung, auch in haushaltstechnischer Sicht, sei die Stadt zur Flexibilität gefordert.

In einem späteren Tagesordnungspunkt, ergänzend erläutert von Kommandant Alois Kilian, wurde die erforderliche europaweite Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung einer Drehleiter einstimmig befürwortet.

Zwischenzeitlich war es der Verwaltung gelungen, den Zuschuss des Kreises deutlich zu erhöhen. Der verbleibende städtische Eigenanteil, bei voraussichtlichen Kosten von gut 700 000 Euro beträgt rund 242 000 Euro.

Die Freigabe durch das Regierungspräsidium ist aufgrund der Dringlichkeit bereits erfolgt. chha

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018