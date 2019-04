Programm bot Information und Unterhaltung

Krautheim.Bei nicht gerade idealen Frühlingstemperaturen, zwar schien die Sonne, aber ein kalter Wind wehte, bummelten tausende Besucher beim Krautheimer Frühling durch die Innenstadt.

Eine Kombination aus Gewerbeschau und Ausbildungsmesse, bei der die Unternehmen um Nachwuchs warben, fand im Saal des Eugen-Seitz-Bürgerhauses statt. Die Veranstalter, der Krautheimer Gewerbeverein, der wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielen Informationen und Unterhaltung zusammengestellt. Die Götzstraße war zwischen Kreuzung und Bürgerhaus für den Verkehr gesperrt, hier hatten die Aussteller reichlich Platz ihre vielen Angebote zu präsentieren. Zudem hatten die Krautheimer Geschäfte geöffnet.

Am Nachmittag war fast kein Durchkommen mehr auf Krautheims Flaniermeile, wo die beiden Autohäuser Essig und Bauer die neuesten Fahrzeugmodelle der Marken Ford und Opel präsentierten. Auf großes Interesse waren zum Frühlingsbeginn auch die Firmen KHS und die Gartentechnik der Firma Zürn sowie der Lucky Dog Camper der Firma Massler gestoßen. Ulrike Gall präsentierte ihr neues druckfrisches Buch mit dem Titel: „ Ich gehe, falle, stehe auf – von Einer, die auszog das Pilgern zu lernen“, vor dem Outdoorladen der Firma Schirmer zum ersten Mal der Öffentlichkeit.

Die Gemeinde Oberndorf veranstaltete erneut wieder ihre Fahrradbörse zwischen der Volksbank und der Metzgerei Bopp mit gutem Erfolg. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, in der Au, fand von 11 bis 18 Uhr ein großer Gebrauchtbüchermarkt statt. Dort gab es für die Besucher auch Kaffee und Kuchen. Ein kleiner Bauernmarkt mit Honig, Likören, Met, Wurst, Backwaren, Marmeladen, Gelees, Crepes und edlen Bränden war in der Götzstraße aufgebaut. Gegenüber stellte ein Korbflechter sein Handwerk vor. Von 11 bis 14 Uhr fanden auf der Burg Führungen statt. Ein Bungee-Trampolin und eine Hüpfburg waren auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus aufgebaut, wo es auch reichlich Süßigkeiten zu kaufen gab und sowohl die kleinen als auch großen Kinder auf ihre Kosten kamen. Mutige Kinder versuchten sich am Kletterfels in der Götzstraße bis auf die Spitze zu klettern. Die Spedition Rüdinger bot wieder Lkw-Rundfahrten für Jedermann rund um Krautheim an.

Für beste musikalische Stimmung sorgten sowohl die Stadtkapelle Krautheim als auch die Win-zerkapelle Klepsau. Selbstverständlich wurden viele kulinarische Spezialitäten an verschiedenen Grillständen angeboten. Bei der im Bürgerhaus angebotenen Ausbildungsmesse waren zahlreiche Firmen aus Krautheim und der umliegenden Region vertreten, zudem präsentierten im Rahmen einer Gewerbeschau zahlreiche Handwerks-und Dienstleistungsbetriebe aus Krautheim und Umgebung dort ihre Produkte und Leistungen, Neuheiten und Innovationen und standen den vielen Besuchern mit fachmännischem Rat Rede und Antwort. Die Resonanz war gut und die Halle immer mit Besuchern gut gefüllt. Die interessierten Besucher wurden dort vom Party-service Wicharz und der Bäckerei Kubach bewirtet. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019