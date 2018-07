„Run-and-fun“-Lauf wirft Schatten voraus

Anzeige

Unterginsbach.In knapp drei Wochen ist es wieder soweit: Am 19. August findet im Krautheimer Stadtteil Unterginsbach wieder der traditionsreiche Sport-Event „run-and-fun“ statt. Walken, Laufen und Feiern steht an diesem Wochenende in Unterginsbach auf dem Programm. Neben der anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Strecke (Hauptlauf) wird auch eine leichtere Sechs-Kilometer-Strecke (Hobbylauf) angeboten. Darüber hinaus gibt es eine zusätzlichen Zwei-Kilometer-Lauf-Strecke (Kinderlauf). Die Walkingteilnehmer können zwischen der Zehn- und der Sechs-Kilometer-Strecke wählen. Bereits zum vierten Mal hintereinander ist auch der 400-Meter-Bambini-Lauf im Programm.