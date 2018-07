Schlusspunkt unter der Windkraft – vorerst

Anzeige

Krautheim.Mit einer umfangreichen, insgesamt elf Tagesordnungspunkte umfassenden Agenda befasste sich der Krautheimer Gemeinderat am Donnerstag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dabei wurde unter anderem das Thema „Achte Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP)/Fortschreibung Windkraft“ letztmalig und abschließend in diesem Gremium diskutiert.

Mit dem Agendapunkt „Windkraft“ hatte sich der Gemeinderat – und die Gemeinde insgesamt – seit einigen Jahren intensiv beschäftigt (die FN berichteten). Sowohl in Gremiensitzungen als auch bei verschiedenen Bürgerinformationen sowie im Rahmen der Aktivitäten der in Neunstetten entstandenen Bürgerinitiative. „Im Grunde hätten wir das Thema bereits vor vier Jahren abschließen können“, sagte Bürgermeister Andreas Köhler im Verlauf der Sitzung dazu.

Zur Beschlussfassung kam die Abwägung der während der erneuten öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen. Außerdem der Beschluss über die Rechtsverbindlichkeit des Planentwurfs und entsprechende Beauftragung der Vertreter in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Krautheim-Mulfingen-Dörzbach, die am 25. Juli im Rathaus Dörzbach stattfinden wird.