Schöntal.Das 4. „Schöntaler Gartenbahnfest“ findet am 3. August ab 11 Uhr und am 4. August von 11 bis 17 Uhr statt. Rund um das renovierte Stationsgebäude des Bahnhofs in Kloster Schöntal wird die „kleine“ Jagsttalbahn auf erweiterter Strecke ihre Runde drehen. Zusätzlich gibt es Schnupperfahrten mit der Handhebeldraisine. Außerdem gibt es aus erster Hand aktuelle Informationen zu den Arbeiten und Aktivitäten der Jagsttalbahnfreunde in Dörzbach in der Werkstatt, an den Fahrzeuge und an den Gleisanlagen. Für Bewirtung ist gesorgt. Nächster Termin in Dörzbach ist dann der Bahnhofstag am Sonntag, 8. September zum Tag des offenen Denkmals. Aktuelles gibt es unter www.jagsttalbahn.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019