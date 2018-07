Sieben Teilnehmer „besonders gut“

Anzeige

Beeindruckend war auch das Ergebnis: Alle 20 Teilnehmer haben bestanden, sieben von ihnen mit besonders guten Leistungen („with merit“) und drei von ihnen mit Auszeichnung („with destinction“). Damit dürfte die Realschule Krautheim weiterhin zu den Schulen mit den meisten PET-Absolventen in Baden-Württemberg gehören.

Mit Auszeichnung („with destinction“) bestanden die Prüfung: Melissa Belz, Laura Koch, Thea Lang.

Mit Auszeichnung („with merit“) bestanden die Prüfung: Jasmin Jetzinger, Helen Kaiser, Laura Wachter, Julia Walter, Nicole Bringezu, Hannah Dorsch, Andreas Zürn.

„Gut“ hatten folgende Teilnehmer bestanden: Niklas Käfer, Sina Rückgauer, Sarah Salch, Erik Birkert, Selina Gärtner, Marcel Lackmann, Lena Schirmer. Weiterhin bestanden haben: Jannik Scholz, Dominique Weber, Loreen Schmitt.

An der Krautheimer Realschule ist man darauf sehr stolz, wobei die guten Englischkenntnisse bestimmt auch auf das bilinguale Profil der Schule zurückzuführen sind. Ab der siebten Klasse wird der Erdkundeunterricht bilingual, also zweisprachig und dabei überwiegend in Englisch durchgeführt. Seit 2008 belohnt die Schule auch besonders engagierte Schüler durch die Verleihung eines „5-Sterne-Zertifikats Englisch“.

Neben der erfolgreichen Teilnahme an der „PET-Prüfung“ werden zur Erlangung dieses Zertifikats folgende Leistungen vorausgesetzt: Vorstellung einer englischsprachigen Lektüre im Unterricht, Teilnahme am obligatorischen bilingualen Unterricht und an einer Englisch-AG für besonders begabte Schüler sowie mindestens die Note „gut“ im Fach Englisch. Rückmeldungen aus der Wirtschaft besagen, dass guten Englischkenntnissen bei der Bewerbung von Schulabgängern große Bedeutung zugemessen wird.

