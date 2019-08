Sieben Verletzte bei Unfall

Krautheim.Bei einem Unfall am Donnerstag gab es sieben Verletzte. Gegen 14.40 Uhr war der Fahrer eines Peugeot Boxer mit acht Mitfahrern auf der Straße Am Messeplatz in Richtung Austraße unterwegs. Als ihn nach seinen Angaben die tief stehende Sonne blendete, griff er nach seiner Sonnenbrille. Offenbar war er dadurch und durch die Sonne abgelenkt und geriet mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn. Dort parkte ein Lkw-Anhänger, den der 75-Jährige vermutlich übersah und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Fünf Männer zwischen 21 und 55 Jahren sowie eine 34 Jahre alte Frau kamen mit leichten Blessuren davon, zwei weitere Mitfahrer, 31 und 35 Jahre alt, blieben unverletzt. Es entstand 25 000 Euro Schaden. Die Feuerwehr Krautheim war mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort. Das DRK kümmerte sich um die Verletzten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019