Spedition Rüdinger bei Fachmesse erfolgreich

Krautheim.Mit zweistellig zugelegtem Besucherboom wurde die internationale Fachmesse „LogiMAT“ immer mehr zum Mekka der Logistikbranche. Ein Effekt, den auch die Rüdinger Spedition an ihrem Messestand feststellen konnte. Die Erwartungen von Speditionschef Roland Rüdinger wurden weit übertroffen. Seit 1993 präsentiert dort das Hohenloher Unternehmen seine logistischen Rundumservice-Dienstleistungen. Ein gefragtes Thema in diesem Jahr war die am 1. Januar gestartete Erweiterung auf fünf Stückgut-Kooperationen. Damit bietet Rüdinger mit Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten den Versendern noch mehr Stabilität und Terminsicherheit in ihrer Logistik. Ein weiterer Schwerpunkt am Rüdinger Messestand war die Präsentation digitaler Logistikprozesse mit innovativen Kundenlösungen. Auf großes Interesse stieß dabei das ETA-Informationssystem mit dem sowohl die genaue Ankunftszeit als auch die anschließende Zustellquittung zielgenau per Mail erfolgt. Wieder einmal war „Rüdingers Logistik-Stammtisch der Region der Weltmarktführer“ ein beliebter Treffpunkt. Bild: Liesa Meyle

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019