Staudammfest in Oberkessach

Anzeige

Oberkessach.Vom 10. bis 13. Mai veranstaltet der Musikverein Oberkessach sein alljährliches Staudammfest beim Vereinsheim. Los geht es an Christi Himmelfahrt mit einem Weißwurstfrühstück. Der Freitag startet mit dem Feierabendbier. Abends sorgt dann die Musikkapelle Beuren aus dem Allgäu für stimmungsvolle Unterhaltung. Am Samstag steigt die „Keschicher Wiesn-Party“ mit den „Kirnautalern“. Am Sonntag unterhält zum Mittagstisch die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach. Für die kleinen Gäste gibt es die Möglichkeit zum Ponyreiten (nur bei schönem Wetter) und Kinderschminken. Nachmittags zeigen die Jungmusiker der Jugendkapelle ihr Können, ehe die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim den Ausklang des Festes gestaltet.