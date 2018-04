Anzeige

Krautheim.Die Digitalisierung in der Logistik kommt einem Quantensprung gleich, so ist von Transportexperten heute zu hören. Welche Möglichkeiten sich für zukunftsorientierte Unternehmen daraus ergeben, darüber informiert der Hohenloher Logistiker, die Rüdinger Spedition in Krautheim am Tag der Logistik, am 19. April, um 18 Uhr.

Als Gewinner des Verkehrs-Rundschau-Awards in der Kategorie Digitalisierung bietet Rüdinger an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen der Prozesswelt Logistik 4.0 und beantwortet Fragen zu den Potenzialen, die sich damit erschließen lassen. Aus organischen Gründen soll man sich zu der kostenfreien Veranstaltung unter Telefon 06294/90898 anmelden.