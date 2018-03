Transporter für den Bauhof

Anzeige

Kosten bei Friedhof unterschritten

Kämmerer Christian Höfling stellte die Abrechnung zur Umgestaltung des Friedhofs Krautheim vor. Mit einer Abrechnungssumme von 388 222 Euro wurden die veranschlagten Kosten von 556 004 Euro dabei deutlich unterschritten.

Der Eigenanteil der Stadt reduzierte sich um 70 778 Euro auf nun 105 222 Euro. Gründe waren nicht zuletzt eine Verkleinerung bei Fläche und Anzahl der Urnengräber (von 51 auf 30).

Der vorgelegte Spendenbericht 2017 weist eine Gesamtsumme von 32 431 Euro aus. Das Gros der Spenden entfällt auf ehrenamtliche geleistete Stunden in der Flüchtlingsarbeit. Der Gemeinderat nahm das Zahlenwerk einstimmig an. Aus dem Gremium wurden verschiedene Anregungen im Zusammenhang mit dem Foyer des Eugen-Seitz-Bürgerhauses laut. Unter anderem ging es dabei um Ideen zur farblichen Umgestaltung inklusive erleichterte Reinigung nach Veranstaltungen sowie der Möglichkeit zur Anbringung von Plakaten.

Bürgermeister Andreas Köhler gab bekannt, dass die Haushaltssatzung 2018 von der Genehmigungsbehörde nicht beanstandet wurde. Die vorgesehene Kreditaufnahme von 323 000 Euro wurde genehmigt, werde voraussichtlich aber nicht nötig sein.

Im Alten Rathaus in Altkrautheim wird der Einbau einer neuen Heizung erforderlich. Die Kosten werden über das Budget für Gebäudeunterhalt gedeckt.

Mitgeteilt wurde weiter, dass die Stadt hat einen Baumkletterer beauftragt hat, der in Oberndorf und Klepsau Schadäste an verschiedenen Linden bearbeiten soll.

Der Zweckverband Wasserversorgung Jagsttalgruppe, in welchem die Stadt Mitglied ist, wird eine Konzeption zum Management von Starkregenrisiken in Auftrag geben. Es wird mit Kosten in Höhe von etwa 37 000 Euro gerechnet, davon sind rund 70 Prozent förderfähig.

Konzept für Hochwasserschutz

Diese Konzeption ist Voraussetzung für weitere Förderungen bei Wasser- und Hochwasserschutz.

Näheres dazu soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 19. April mitgeteilt werden, wie Köhler mitteilte chha

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018