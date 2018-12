„Trockenheit sorgte für schwere Schäden“

Klepsau.Zur Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Dörzbach-Krautheim in Klepsau begrüßte Martin Stier zahlreiche Gäste.

Geschäftsführer Stefan Zürn blickte zurück auf ein ereignisreiches, finanziell erfolgreiches Jahr 2017. Im laufenden Jahr sorgte die extreme Trockenheit, besonders in Fichtenbeständen, für schwere Schäden, in deren Folge große Mengen an Borkernkäferholz anfielen, die großenteils noch aufgearbeitet werden müssen, so Zürn.

Der Kassenbericht zeugte wie gewohnt von einer soliden Finanzlage. Im Anschluss wurden Vorstand und Geschäftsführer einstimmig entlastet.

Dann stand die turnusmäßige Wahl des Vorstands auf dem Programm. Martin Stier und Hubert Retzbach stellten sich zur Wiederwahl und wurden als stellvertretende Vorsitzende einstimmig bestätigt. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person wurde Ralf Karle ebenfalls einstimmig als neuer Vorsitzenden gewählt, nachdem Wolfgang Knauer das Amt nach zwölf Jahren zur Verfügung gestellt hatte. Das Amt als Ortsobmann für Oberginsbach wird zukünftig Thomas Hay übernehmen.

Mathias Hall vom Forstamt informierte über das aktuelle Geschehen auf dem Holzmarkt. Außerdem erläuterte er die Auswirkungen des extremen Witterungsverlaufs. „Es ist zu hoffen, dass Winter und Frühjahr genügend Niederschläge mit sich bringen, um die Wasserreserven im Boden aufzufüllen, damit sich der Wald erholen kann.“ Martin Killat berichtete ausführlich von der Arbeit der Holzverkaufsstelle und ging dabei speziell auch auf die Vermarktung des Käferholzes ein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018