Unfallflucht begangen

Krautheim.Bereits am Freitag, zwischen 11 und 22.30 Uhr, wurde in Krautheim ein Ford beschädigt. Der Wagen stand gegen 11.15 Uhr kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Austraße und die restliche Zeit in der Graf-Eberstein-Straße vor Gebäude Nummer 35 am rechten Fahrbahnrand. Der Schaden befindet sich an der hinteren rechten Fahrzeugseite und wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940/9400, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019