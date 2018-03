Unterlagen sorgen für Verzögerung

Anzeige

Die Erteilung des planungsrechtlichen Einvernehmens zum Bau dreier Windräder konnte der Krautheimer Gemeinderat nicht durchführen. Es fehlen die erforderlichen Unterlagen.

Krautheim. In der Sitzung des Gemeinderats Krautheim im Eugen-Seitz-Bürgerhaus am Donnerstag standen zwei planungsrechtliche Tagesordnungspunkte im Fokus. Der Bebauungsplan zum Gommersdorfer Neubaugebiet „Untere Au VI“ wurde relativ schnell und reibungslos abgehandelt, während die Konzeption zu den drei Windrädern in „Eckigbreit/Hühnerfeld“ erneut Anlass zu größeren und grundsätzlichen Diskussionen bot. Die vorgesehene Erteilung des planungsrechtlichen Einvernehmens wurde kurzfristig verschoben.

Zunächst wurden die im vergangenen Jahr begonnenen Planungen zum Neubaugebiet „Untere Au IV“ in Gommersdorf (die FN berichteten) weiter vorangetrieben. Die Abwägung der während der öffentlichen Auslegung vom 6. November bis 6. Dezember 2017 eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen sowie der Satzungsbeschluss standen zum Entscheid auf der Tagesordnung.